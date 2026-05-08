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IPA

Sky sta progettando la nuova stagione di X Factor, il che vuol dire stavolta individuare il giusto profilo per colmare il vuoto lasciato al bancone dei giudici. Alcuni pensavano che si potesse proseguire con tre protagonisti, ma non sarà così.

I nomi sono già stati scelti e ora non resta che decretare il vincitore. Dopo l’addio di Achille Lauro, non si tenterà di pareggiare le quote tra uomini e donne. Si tornerà a una proporzione di 3:1, come prima.

Irama e Tananai per il dopo Achille Lauro

Una rosa di tre nomi sta facendo discutere fan e addetti ai lavori. In cima alla lista sembra esserci Irama, ma Tananai non molla la presa. Parleremo invece tra un po’ del terzo candidato papabile. Sappiamo intanto che Achille Lauro ha deciso di non rinnovare il proprio impegno con Sky per dedicarsi totalmente alla propria carriera artistica.

Una scelta che avrebbe preso un po’ in contropiede la produzione, che ha ora poco tempo per chiudere il capitolo giuria. Confermati al loro posto Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani, con Giorgia alla conduzione.

I casting sono iniziati, con Irama che sembra il candidato più forte. Secondo quanto riportato dai giornalisti musicali Dondoni, Laffranchi e Giordano, Sky lo preferirebbe ad altre soluzioni. La sua fanbase è molto solida e ha esperienza nel campo dei talent. Il profilo perfetto.

La partita però non è ancora chiusa, con Tananai ancora in corsa e, potenzialmente, in gara fino all’ultimo. La dirigenza sarebbe divisa sul nome da blindare, ipotizzando diversi scenari e gruppi di spettatori da poter coinvolgere con un team di giudici vario.

Ghali a X Factor

Sembra inoltre affascinare anche l’ipotesi Ghali, che sarebbe di certo il jolly del gruppo. Una scelta dal sapore più internazionale e “alternativa”. Una figura capace di portare al tavolo dei giudici un linguaggio diverso, più urban.

Per il momento non è stato firmato alcun contratto, con Sky che non ha ancora confermato nessuno di questi nomi. Le riunioni sono ancora in corso e, stando a quanto trapela, la fumata bianca potrebbe arrivare nel giro di qualche giorno. I tempi della produzione di fatto stringono, con le Audition previste per l’estate e la messa in onda autunnale quasi dietro l’angolo, secondo i tempi televisivi.