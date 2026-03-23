X Factor, Achille Lauro pronto a lasciare: cambia la giuria dello show

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IPA Achille Lauro

La ventesima edizione di X Factor sta per arrivare, ma uno dei suoi giudici cult, Achille Lauro, non ci sarà. Il cantante avrebbe infatti deciso di non prendere parte alla prossima edizione del programma Sky e i motivi sarebbero ben precisi.

Achille Lauro lascia X Factor

Secondo quanto rivelato da Chi, Achille Lauro avrebbe deciso di abbandonare il suo ruolo di giudice di X Factor. I motivi sarebbero lavorativi e non sarebbero in alcun modo legati, come si era vociferato, a liti interne nella giuria o a malumori dell’artista.

Le registrazioni del talent infatti inizieranno a giugno e il programma andrà in onda in autunno. Quest’estate però Achille Lauro sarà impegnato con una serie di concerti, per questo avrebbe deciso di concentrarsi maggiormente sulla musica dove sta vivendo un periodo magico.

Il resto della giuria invece sembra sia stato già confermato. Dietro il bancone a giudicare i concorrenti ci saranno, ancora una volta, Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani, che aveva fatto il suo esordio nell’edizione del 2025, con ottimi risultati. A condurre lo show sarà invece Giorgia, confermata per la terza volta al timone e diventata una garanzia per i fan di X Factor.

I nuovi progetti di Achille Lauro

Personaggio televisivo amatissimo, artista eclettico e cantante di successo, Achille Lauro ha conquistato il cuore di tantissime persone e sta vivendo un d’oro. “Sono molto ambizioso. Vorrei essere la cosa più grande mai successa – ha raccontato, parlando dei suoi progetti futuri -. Mi piacerebbe lavorare nella moda, creare un mondo estetico. Con Alessandro Michele, un grande amico, abbiamo fatto quel famoso Sanremo. Io vengo dalla strada, che è dove la moda nasce. Ci sto lavorando. Qualcosa ho già disegnato ma uscirò quando sarà il momento. Quando avrò in mano qualcosa di forte. Le cose accadono quando devono”.

Nell’intervista, Lauro ha chiarito di voler pensare solamente alla sua carriera musicale, concentrandosi sulla musica. “È molto importante non disperdere l’origine, ricordare chi siamo – ha rivelato -. Conservare il fuoco. Avere chiara la meta. Il successo non è solo talento: è insistenza, ostinazione e metodo. È lavoro, ossessione […] La mia rotta è la musica e la musica non mi lascia, perché scrivere è fotografare il momento e ogni momento è nuovo. Io sono dieci persone diverse nello stesso giorno, resto a parlare con tutte. E poi: ho la mania del controllo. Deve essere sempre tutto fatto bene. È un lavoro che non lascia tempo”.

Per l’amore invece c’è ancora tempo. “Certo che per l’amore c’è sempre posto, ma cosa diversa è creare una famiglia – ha svelato -. Vivere insieme non deve diventare sedersi a tavola e non dirsi niente, trattarsi di merda, urlare, mentire, tradire, piangere di nascosto. Per decidere di costruire qualcosa di duraturo devi essere disposto a farlo, altrimenti non accogli. Sono cresciuto con l’idea di proteggere mia madre, ho sempre cercato di farlo. Essere genitori è molto difficile, una grandissima responsabilità. C’è tempo. Per i legami e per figli c’è tempo. Devo prima mettere a posto me stesso. E poi io ho già una famiglia bellissima, piena di bambini”.