Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA

L’estate è dietro la porta, anticipata in molte regioni d’Italia da temperature decisamente elevate. C’è già chi sta frequentando le spiagge e ha all’attivo un po’ di tuffi in mare. Per questo motivo, dunque, La Volta Buona torna nuovamente a parlare di diete, tra consigli e pratiche virali ma sconsigliate. Avete ad esempio mai sentito parlare della dieta volumetrica? Ve ne parla Caterina Balivo con i suoi ospiti in studio.

Cos’è la dieta volumetrica. Voto: 5

“Piatti pieni e meno calorie”, ci informa il filmato lanciato da Caterina Balivo. Ecco, in estrema sintesi, la teoria alla base della dieta volumetrica. “Riempirsi con alimenti di acqua e fibre, per tenere a bada la fame, abbassando le calorie”.

Il commento tecnico del Prof Calabrese a questo giro salta. Il tutto delegato a Guillermo Mariotto, col quale concorda: “È la solita dieta ma con un altro nome”. Si è invece espresso, con un commento da “grazie al” (ci siamo capiti), in merito alla dieta del cetriolo e del tofu. Anche alla conduttrice è scappata una risata, considerando come sia di fatto un invito a non mangiare, o quasi.

“Queste diete ti spingono a mangiare molto poco, promettendo kg persi. È vero, ma poi quando torni alla normalità, riprendi quel peso lì e con interessi da usurai”.

La battaglia delle diete. Voto: 4

I toni si sono invece accesi notevolmente poco dopo. Del resto, se qualcuno dice a Calabrese che le sue parole sono fuorvianti, c’è da aspettarselo. Siamo partiti dalla presentazione della dieta chetogenica mediterranea, spiegata dal nutrizionista Davide Crispini:

colazione con kefir, semi di chia, noci, cioccolato, crepes (albume, cacao amaro, farina di mandorle), yogurt greco e crema 100% nocciole;

pranzo con frittata di asparagi, insalata e agretti;

cena con sgombro alla mediterranea (olive, capperi, pomodori, basilico e prezzemolo), carciofi e crauti.

Calabrese non la approva e continua a sottolineare quanto la dieta mediterranea classica sia nettamente superiore, anche perché non ha limiti di tempo: “Puoi vivere 120 anni e mangiare secondo la dieta mediterranea per 120 anni. Tra qualche anno questa dieta sarà mediterranea, con qualcosa di chetogenico”.

Un confronto spiacevole, che non ha dato risposte e ha confuso tutti a suon di percentuali. Ciò che è risultato chiarissimo, invece, è che Calabrese impedisce a chiunque di esprimersi serenamente, andando a caccia di assoluti, laddove dall’altra parte si tenta di spiegare che occorre plasmare la dieta sul singolo soggetto. Il risultato? La Balivo dà voce a tutti: “Da paziente, io non vi capisco”.

La malinconia di Lino Banfi. Voto: 7

In collegamento con La Volta Buona c’è Andrea Biavardi, direttore di Oggi. La copertina è stata dedicata a Lino Banfi, che ha rilasciato un’intervista toccante. In questo periodo l’attore ci sta abituando a dei toni un po’ diversi.

Basti pensare a quanto andato in onda al fianco di Pio e Amedeo. L’età si fa sentire e porta con sé un po’ di riflessioni profonde. L’occasione per questa chiacchierata è stata data dalla sua autobiografia, dal titolo 90 non mi fai paura. L’ha dedicata a sua moglie Lucia, amore della sua vita scomparsa alcuni anni fa. È stata tutto per lui e oggi spera che queste parole la raggiungano ovunque lei sia. Oggi conserva ancora il suo spirito ma, come anche il direttore conferma, quella malinconia è innegabile. In ogni momento condiviso con gli altri, c’è sempre spazio per il ricordo della sua Lucia.

Jasmine Carrisi ringrazia papà Al Bano. Voto: 7

Jasmine Carrisi ha un fidanzato di nome Haitam, che è finito al centro di una tempesta mediatica di hater. L’odio social non ha scalfito la colpa, ma questa storia è esemplificativa di una dilagante ignoranza online, specchio anche della società.

Proprio da Caterina Balivo si era espresso in merito Al Bano, che aveva lanciato messaggi di supporto e amore per la figlia e il suo compagno: “Ha vissuto anche lui il pregiudizio, quand’è venuto a Milano. Ho visto immagini in cui si diceva ‘non si affitta ai terroni’. Ha detto una cosa bellissima, ovvero che non dev’esserci alcun tipo di limite. Poi m’è piaciuta la sua uscita da saggio, ovvero che l’unica cosa certa della vita sono le difficoltà”.

Divorzio e matrimonio per Emanuele Filiberto. Voto: 6

Emanuele Filiberto e sua moglie Clotilde Coreau divorziano. L’annuncio è ufficiale e ora non resterà che attendere i necessari tempi per le pratiche. Una notizia che fa scalpore, nonostante la coppia fosse ormai divisa da tempo e legata da un accordo privato per quanto riguarda il quotidiano.

Emanuele Filiberto, del resto, è fidanzato con Adriana Abascal. Ora, alla luce di tale scelta, c’è attesa per un nuovo annuncio. Potrebbe sposare l’imprenditrice ed ex Miss Messico.

Il divorzio non sarà però così semplice come per chi non ha il sangue blu. Un sovrano cattolico, infatti, dovrebbe chiedere l’annullamento alla Sacra Rota. Un obbligo però soltanto di facciata, considerando come di monarchia in Italia non ce ne sia l’ombra ormai da molto tempo.

Le difficoltà di Rossella Erra. Voto: 7

Parlando di maternità, nello specifico di quella di Cecilia Rodriguez, Rossella Erra si è sentita tirata in causa nel parlare di difficoltà vissute: “Procreare non è una passeggiata. Anche questo oggi è difficile. Forse si parla troppo poco degli aspetti psicologici nel non riuscire ad avere figli. Io ho avuto grandi difficoltà e mi sono sottoposta a delle cure che sono state umilianti per me. Beatrice alla fine è arrivata, ma ogni test lo vivevo come un fallimento”.