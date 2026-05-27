La Volta Buona, le pagelle del 27 maggio: Guillermo Mariotto racconta il dolore più grande (8), Caterina Balivo rimette tutti in riga (8)

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Guillermo Mariotto

Puntualissima come sempre, Caterina Balivo arriva su Rai 1 per tenere compagnia agli italiani con il popolare La Volta Buona. Vari e numerosi gli ospiti nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio, dalla sempre presente Rossella Erra allo scanzonato Guillermo Mariotto. Nel corso delle ore, si alternano attimi di serietà e momenti di leggerezza: si parla di bullismo e di diete pericolose, senza rinunciare a un pizzico di gossip.

Rossella Erra, parla (ancora) di dieta e denuncia gli hater. Voto: 5

Quando il pubblico televisivo, proprio nel salotto de La Volta Buona, conobbe per la prima volta Rossella Erra ne fece la conoscenza in quanto esponente della gente comune, portavoce di tutti noi, tribuna del popolo – così come in seguito sarebbe ufficialmente diventata a Ballando con le stelle. Oggi, Erra sembra aver cambiato ruolo: ospite di Caterina Balivo parla solo di dieta, cibo e dimagrimento, e non resta spazio per nient’altro.

Abbiamo visto Erra dal dietologo, Erra sulla bilancia, Erra che cucina e Erra che fa la spesa. L’abbiamo ascoltata raccontare il proprio percorso e, ancor più spesso, l’abbiamo ascoltata lamentarsi delle privazioni subite e dei sacrifici imposti. Basta Rossella, per favore, parliamo d’altro. Va bene anche il meteo…

In seguito, Rossella torna a denunciare a testa alta l’odio ricevuto sul web. Il personaggio televisivo si trova ormai da mesi al centro di una shitstorm che sembra non aver fine. I suoi profili social sono invasi da commenti di hater e trolls che prendono di mira il suo lavoro e il suo aspetto fisico, fino a giungere, nei casi più estremi, a vere e proprie minacce. “Io la testa non la abbasso più”: afferma oggi con coraggio, raccontando di aver presentato denuncia formale contro gli hater più violenti.

La grande forza d’animo dimostrata da Erra la salva dalla bocciatura e, sempre dalla sua parte in questa a dir poco giusta battaglia, le perdoniamo anche la solfa dietetica.

Professor Calabrese, severo ma giusto. Voto: 7

Il Professore Giorgio Calabrese non è simpatico, né gentile, tantomeno accondiscendente, d’altronde il suo ruolo è un altro. Giorgio Calabrese è un professore, un dottore, uno che ha studiato per farci del bene non per farci piacere. A La Volta Buona viene spesso e volentieri invitato quando si parla di alimentazione e diete, quasi sempre per smentire falsi miti e offrire alternative sane ed equilibrate alle diete da rotocalchi.

Anche oggi, il Professore compie la sua missione. Si scaglia – sempre articolando a dovere e con argomentazioni inconfutabili – contro la tanto famosa chetogenica, contro le punturine fatte da chi non è affetto dalla patologia per cui le punturine sono state pensate, infine contro l’ultima deriva della tecnologia: la dieta stilata da Chat GPT.

In questo mondo in cui, nonostante gli errori del passato, si continuano a cercare spasmodicamente malsane scorciatoie al dimagrimento, meno male che c’è il Professore Calabrese, perché in certi casi la gentilezza non serve, è molto più importante la professionalità.

Stefania Orlando, ex moglie senza rancore. Voto: 6

Stefania Orlando si trova a dover ascoltare le parole dell’ex marito Andrea Roncato, protagonista di una sincera intervista su Oggi. Sulle pagine del settimanale, Roncato nega le dicerie che lo raccontano come un playboy incallito e riserva parole di grande affetto verso Stefania, che fu al suo fianco dal 1997 al 199.

Il primo incontro fu televisivo, sul set di Scommettiamo che, era il 1997. Per lui fu un colpo di fulmine: “Appena la vidi le chiesi se voleva essere la mia fidanzata”. Quello stesso giorno, aggiunge lei “incontrammo mio padre al bar e lui gli promise che mi avrebbe sposato”. E così andò, due anni dopo arrivò il divorzio. Nessun rancore, però. “Andrea è una persona meravigliosa, sensibile ed educata. – afferma Stefania Orlando – Per me è stato un grande amore e gli voglio ancora molto bene”. I due sono tutt’oggi amici e, col senno di poi, separarsi è stata la scelta giusta.

“Col senno di poi, – confessa la showgirl – ho fatto benissimo a lasciarlo, perché adesso lui ha una moglie meravigliosa. La vita va avanti. Quando ci si lascia si dà modo a noi e all’altro di andare avanti, invece di restare intrappolati in rapporti dentro cui si sta stretti”. Che aplomb Stefania, complimenti, non ti si può che promuovere.

Luxuria e Mariotto raccontano il dolore più grande. Voto: 8

Nel corso della puntata di mercoledì 27 maggio de La Volta Buona si parla anche di Samurai Jay, il rapper che ha confessato di essere stato vittima di bullismo e aver sviluppato una grave bulimia a causa delle prese in giro ricevute. Con grande coraggio, anche Vladimir Luxuria e Guillermo Mariotto raccontano delle angherie subite quando erano ancora poco più che bambini.

A scuole le ore più difficile, confessa Luxuria, erano quelle di ginnastica, “quelle dedicate alla forza e alla virilità, quando il mio essere effemminato mi rendeva ancora più diverso. Tornato nello spogliatoio, trovavo le scarpe piene di pipì. Situazioni che per alcuni si risolvono in una risata, per altri si trasformano in cicatrici nel cuore”. Col tempo, però, Vladimir è riuscito a trasformare quelle cicatrici in “medaglie” e oggi lancia un appello: “Il bullismo va combattuto fin da subito. Deve essere combattuto nelle scuole, gli insegnanti non devono mai girare la testa dall’altra parte”.

Anche Guillermo Mariotto, che diventa serio come non lo si vede quasi mai, racconta di un passato difficile. “Ero un ginnasta provetto, ma ero gay. Un giorno mi presero a calci fino a rompermi due costole, cercavano di allontanarmi dalla competizione. Eppure, io ho gareggiato, nonostante le costole rotte, e ho vinto una medaglia”. Per lo stilista “bisogna combattere, reagire. Ci vuole la cazzima, e a un certo punto ti senti un supereroe”.

Caterina Balivo bacchetta Mariotto. Voto: 8

Il momento di serietà di Guillermo Mariotto dura ben poco, poi lo stravagante designer torna il birbante di sempre. Al punto da mettersi a messaggiare in studio, in piena diretta. Monelleria che non sfugge agli occhi attenti della conduttrice Caterina Balivo: “Hai risposto al messaggino Guillermo? Era urgente vero?” afferma beffarda, rimettendo subito l’ospite al proprio posto.