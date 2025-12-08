La Volta Buona, le pagelle dell’8 dicembre: Rossella Erra aizza la polemica (5), Mariotto insopportabile (4)

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

In questo lunedì di festa, Caterina Balivo arriva puntualissima con una nuova puntata de La Volta Buona a tenere compagnia agli spettatori impegnati ad addobbare l’albero di Natale. Non c’è tempo di parlare di addobbi, però, si è troppo impegnati a commentare la scoppiettante puntata di Ballando con le stelle dove, sabato scorso, la scelta della giudice popolare Rossella Erra ha destato non poche perplessità nel resto del cast. Prosegue il ricordo di Sandro Giacobbe e tra gli ospiti anche una nuova stella dall’Argentina.

Il ricordo di Sandro Giacobbe

Ampio spazio è dedicato a Sandro Giacobbe, morto a 75 anni dopo lunghi anni di malattia. Il cantautore viene ricordato dalle persone a lui più vicine, gli amici di infanzia, i figli Andrea e Alessandro e gli abitanti della sua Liguria che lo conobbero e apprezzarono come uomo ancor prima che come artista. In studio sono tanti coloro che hanno scelto di porre l’ultimo saluto a Sandro, da Valerio Scanu a Don Backy, suoi compagni nella nazionale cantante.

Rossella Erra non le manda a dire. Voto: 5

“Non c’è un manuale del tesoretto, il tesoretto è a sentimento”: Rossella Erra è chiara e rivendica la propria scelta di donare i punti bonus alla Signora Coriandoli. La portavoce della giuria popolare ha ribaltato l’esito del ripescaggio, decretando di fatto l’esclusione dalla gara di Nancy Brilli, che non l’ha presa affatto bene. E Erra non ha paura di sottolineare la mancanza di sportività della concorrente.

“Ho ricevuto insulti per tutto il fine settimana, – spiega Rossella – e Nancy Brilli ha ripostato e messo like a tutti questi insulti”. La volontà è quella di mettere un punto alla spinosa faccenda, ma senza fretta. Prendendosi il tempo di far abbrustolire la polemica per qualche minuto in più. Battibeccando Mariotto, difendendo Barbara D’Urso sempre e comunque, ribadendo che Rossella Erra non si lascia intimidire o condizionare da niente e nessuno. Apprezziamo la coerenza, meno la litigiosità. Non bocciata, ma rimandata sì.

Guillermo Mariotto, nervoso e snervante. Voto: 2

In diretta a Ballando con le stelle, quando non condivide il parere altrui, finge di cadere addormentato. Lo stesso Guillermo Mariotto fa a La Volta Buona. È lì per commentare lo show di cui è giudice, ma sembra a dir poco annoiato. La posa regge fino a un certo punto, superato il limite della simpatia, quest’ostentata intolleranza risulta snervante.

Per non parlare poi della diseducazione necessaria per ricevere un sms in diretta e tirare fuori il telefono, per poi mostrarne il contenuto “soltanto ai maschietti”. Mariotto, se avessimo anche noi la paletta ci leggeresti un bel 2.

Raimondo Todaro, l’unico equilibrato. Voto: 8

In tutto questo marasma di voci, recriminazioni, urletti e velati insulti, Raimondo Todaro si staglia come un vero saggio. Il giudizio del ballerino professionista è appunto professionale e preciso, sempre. Non c’è alcun buonismo nelle sue parole soltanto la verità. Nancy Brilli è stata poco professionale a aizzare la shit storm social contro Erra? Sì. Ma infine le coppie rimaste in gara sono quelle che più se lo meritavano? Sì. Questo basta, e questo è tutto ciò che Todaro ha da dire. Ce ne fossero di più come lui.

Menzione speciale a Chiara dall’Argentina. Voto: 10

Ospite per caso de La Volta Buona di oggi è stata Chiara, giovane bellezza in arrivo dall’Argentina per i casting della sezione novità di Aria Sanremo. Intercettata dall’inviata di Caterina Balivo, l’appena arrivata in Italia Chiara – che parla già benissimo – si trova a dover affrontare il severissimo interrogatorio dei presenti in studio, con Don Backy in cattedra in questo decisamente non necessario esame di cultura musicale nazionale.

Chiara non conosce L’immensità, ma è grande fan di Damiano David e di Arisa. È spigliata, sorridente e tiene testa a tutti con un grande simpatia (anche con tanta inconsapevolezza). Non sapremo se la rivedremo più, ad Aria Sanremo o chissà, ma oggi è tra le nostre preferite.