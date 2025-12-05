Sandro Giacobbe, chi sono i figli Andrea e Alessandro

Chi sono Andrea e Alessandro, i figli di Sandro Giacobbe che con il padre condividevano la passione per la musica e lo sport

“Circondato dalle persone che amo”: così Sandro Giacobbe ha trascorso i suoi ultimi giorni. Il cantautore ligure scomparso a 75 anni a causa di un tumore era padre di Andrea ed Alessandro, nati entrambi dal suo primo matrimonio. Il loro era un rapporto complice e affettuoso e, insieme, hanno vissuto grandi gioie e affrontato dure prove. Conosciamo meglio i figli dell’autore di Signora Mia, che non hanno seguito del tutto le orme del padre, seppur con lui abbiano molte passioni in comune.

Andrea Giacobbe, sulle orme del padre Sandro

Andrea Giacobbe con il padre ha condiviso molto, anche la pura più grande. Ad appena 12 anni, Andrea ha dovuto affrontare un cancro. “Un papà non dovrebbe mai sentire che suo figlio ha un tumore ed è in pericolo di vita. – aveva raccontato Sandro a Domenica Live – Avrei voluto morire io al suo posto. La cosa sembrava risolta ma tre anni dopo c’è stata una recidiva e ho dovuto fare una scelta difficilissima. Ho deciso di farlo operare e oggi ha 31 anni ed è sanissimo”.

Dopo il primo ciclo di chemio si temeva, infatti, che il cancro avesse intaccato anche il fegato. “Non si capiva se fosse una metastasi o una cicatrice provocata dalla cura. – aveva spiegato il cantante – andava fatta un’operazione molto complicata. Il medico mi disse: ‘Se fosse mio figlio non lo farei operare’. Una decisione da prendere che non auguro a nessuno, nella vita sono fortunato, ho scelto di farlo operare e tutto è andato bene”.

A La Volta Buona, al fianco del genitore, Andrea aveva parlato di quell’esperienza: “Ero un ragazzino quindi sapevo e non sapevo. Sapevo che avevo un percorso di terapie da affrontare che mi avrebbero portato a tornare a giocare a calcio. In casa, mamma, papà e mio fratello non mi hanno mai fatto sentire malato”.

Il calcio è un’altra passione che il poco più che trentenne Andrea ha ereditato dal padre. Sul campo fin da bambino, ha giocato per qualche anno nella squadra Rupinaro Sport di Chiavari, di cui Sandro è stato allenatore del 2014 al 2016. Assieme al papà ha preso parte alle partite benefiche della Nazionale Italiana Cantanti, componendo e cantando l’inno Un grande sogno. In seguito, ha proseguito la carriera nella musica anche come ospite in programmi noti come Oggi è un altro giorno e BellaMa’.

Alessandro Giacobbe è un calciatore

Anche il secondo figlio di Sandro Giacobbe, Alessandro, è molto simile al padre. Come lui, ha scelto di vivere in Liguria, dove è nato, e di indossare le scarpette da calcio. Alessandro è un calciatore professionista, ha giocato in Eccellenza ed è attualmente allenatore della Sammargheritese, team del comune di Santa Margherita Ligure, in provincia di Genova, che milita in Promozione.

La vocazione per il campo verde e la panchina: la stessa che Sandro Giacobbe ha dimostrato nei lunghi anni in cui ha allenato la Nazionale Cantante. Di Alessandro – così come del fratello Andrea – non si sa molto. Entrambi uomini riservati e con i piedi per terra, vivono una vita tranquilla e lontana dai riflettori.