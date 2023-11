Fonte: IPA I matrimoni Vip più belli del 2023

Fiori d’arancio per l’ex pilota di Formula 1 Jacques Villeneuve, che ha sposato a sorpresa la compagna Giulia Marra nella cappella costruita nel circuito di Las Vegas. È stata proprio la modella italiana a organizzare la cerimonia scintillante tra le luci della “capitale mondiale dell’intrattenimento”, tra l’emozione di tutti i presenti.

Jacques Villeneuve, matrimonio a sorpresa a Las Vegas

Mentre gli appassionati di Formula 1 attendono con ansia la gara di domenica sul circuito di Las Vegas, un’altra notizia ha catturato l’attenzione dei più curiosi, ovvero l’apertura di una cappella all’interno del paddock.

È stata proprio la piccola chiesetta a ospitare le “nozze scintillanti” di Jacques Villeneuve e di Giulia Marra: è stata la modella italiana a organizzare il matrimonio a sorpresa per l’ex pilota e campione del mondo di Formula 1 1997, proprio nella cappella che per la prima volta ha visto giurare amore eterno alla coppia, già legata da 4 anni.

Un momento molto emozionante per entrambi: Giulia splendida nel suo abito bianco con spalle scoperte e gonna vaporosa, l’ex pilota elegantissimo nel suo completo in nero. Visibilmente commosso, Jacques è venuto a conoscenza della cerimonia solo la mattina stessa.

Alle nozze erano presenti anche i figli di Villeneuve, e anche alla sposa è scappata una lacrima quando è arrivato il momento dello scambio degli anelli e il celebrante ha sancito la loro unione con la formula “Vi dichiaro marito e moglie”. Poi un bacio e un tenero abbraccio prima di uscire dalla cappella e lasciarsi avvolgere dall’affetto di tutti i presenti.

Fonte: IPA

Jacques Villeneuve: gli amori, i figli e la storia con Giulia

La vita sentimentale di Jacques Villeneuve è stata decisamente movimentata: negli anni dell’apice del suo successo come pilota di Formula 1 ha avuto una relazione con la la pop star australiana Dannii Minogue (sorella della più famosa Kylie). I due sono stati legati dal 1999 fino al 2001.

Il canadese ha poi sposato Johanna Martinez nel 2006, con la quale ha avuto due figli, Jules (14 novembre 2006) e Joakim (23 dicembre 2007). Dopo solo due anni, nel luglio del 2009, i due hanno divorziato: Jacques si risposerà nel 2012 con la modella brasiliana Camila Lopez, dalla quale ha avuto altri due figli, Benjamin ed Henri, per poi divorziare da lei nel 2021.

Da allora è legato alla presentatrice e modella italiana Giulia Marra: dal loro amore sono nati altri due figli. Il 26 gennaio del 2022 è venuto alla luce Gilles: il nome è un chiaro omaggio al nonno, il famoso pilota di Formula 1 tragicamente scomparso nel 1982 in un incidente durante le prove del Gp del Belgio, quando Jacques aveva appena 11 anni. “È un giorno perfetto”, aveva scritto sui social l’ex campione, a distanza di quarant’anni dalla perdita dell’amato padre.

L’ultima arrivata in famiglia è invece Olivia, nata il 26 maggio del 2023, prima femminuccia della sua “tribù” come l’ha affettuosamente definita. L’annuncio, come per il piccolo Gilles, è arrivato su Instagram, con un tenero messaggio rivolto anche alla mamma. “Grazie al mio amore Giulia. Sei la più incredibile madre e compagna. Splendi come il sole. Siamo fortunati di avere la tua compassione, amore e forza”.