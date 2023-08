Un anno d'amore, in tutti i sensi. Il 2023 è ancora in corso, ma sono già moltissimi i personaggi noti ad aver pronunciato il fatidico sì dallo scorso 1 gennaio ad oggi. Sportivi,star del cinema e della musica, ma anche Reali, come l'erede al trono di Giordania Hussein. Il principe è convolato a nozze con la fidanzata Rajwa Al Saif lo scorso giugno, nel corso di una fastosa cerimonia al Palazzo Zahran,seguita da festeggiamenti durati ben due giorni. Moltissimi gli ospiti, inclusa, ovviamente, la mamma dello sposo Rania di Giordania e i reali William e Kate.