Elena Sofia Ricci: l’eterna ragazza del cinema italiano

La televisione, così come il cinema, ci permettono di entrare in contatto con divi, celebrities, attori e cantanti. Con tutti quei personaggi pubblici che, per un motivo o per l’altro, ci conquistano e ci entrano nel cuore.

Ed è chiaro che scegliere chi seguire, ammirare e apprezzare è qualcosa di soggettivo, eppure succede che determinate persone, piuttosto che altre, sembrano avere un potere magico, quello di suggestionare e affascinare. Di piacere proprio a tutti.

E questo è sicuramente il caso di una nostra stella, di un’attrice pluripremiata, di una donna autentica, genuina e spontanea che non ha paura di mostrarsi sul set e sulla vita reale per quello che è. Stiamo parlando di Elena Sofia Barucchieri, in arte Elena Sofia Ricci.

Elena Sofia Ricci

Quando nel 2000 Elena Sofia Ricci compariva nella miniserie televisiva italiana Il rumore dei ricordi indossando i panni di Linda il paragone con quel ruolo di eterna e bellissima ragazza sembrava calzante. Non tanto per la quotidianità frenetica e caotica che caratterizzava la vita di quel personaggio, quanto più per quella capacità di apparire genuina, autentica ed eternamente giovane.

Ed Elena Sofia Ricci è proprio questo. Una ragazza che non si stanca mai, che domina i palcoscenici dei teatri e lo spazio davanti alla telecamera, ogni scena in cui viene messa. Una donna che nonostante i suoi 60 anni compiuti continua a mostrarsi agli altri con disinvoltura e con una spontaneità che appartiene a pochi.

Va dritta per la sua strada e non sta mai ferma. La troviamo al cinema, al teatro e in televisione, poi di nuovo sul grande schermo. Vince tre David di Donatello, tre Nastri d’argento, un Globo d’oro e poi ancora due Telegatti, solo per citare alcune dei riconoscimenti ottenuti. Conquista la critica e anche il cuore degli spettatori e continua a farlo oggi come ieri.

La carriera e i successi

Elena Sofia Ricci nasce a Firenze il 29 marzo del 1962. Figlia della prima scenografa donna italiana e dello storico Paolo Barucchieri, eredita dalla madre il cognome e la passione per l’arte. Da bambina si ritrova a fare i conti con l’ingombrante assenza di suo padre che ritroverà solo più tardi.

Lasciata Firenze, la città dove è nata, insieme a sua madre e al suo compagno, il regista Pino Passalacqua, si trasferisce a Roma ed esordisce giovanissima a teatro. Viene notata subito da Pupi Avati che la sceglie per il film Impiegati, la pellicola che le permetterà di aggiudicarsi il suo primo Globo d’oro come migliore attrice rivelazione.

Alterna il cinema alla televisione senza mai abbandonare il teatro. Dal 2006 diventa il volto protagonista della fiction di successo I Cesaroni nel ruolo della moglie di Giulio, interpretato da Claudio Amendola, per cinque stagioni. La ritroviamo ancora sul piccolo schermo nella fiction Giovanni Falcone – L’uomo che sfidò Cosa Nostra, con il ruolo della moglie del magistrato.

Nel 2010 è di nuovo al cinema in Genitori & figli – Agitare bene prima dell’uso. La Ricci è inarrestabile e la sua interpretazione la porta alla candidatura del Ciak d’Oro come Migliore attrice non protagonista. Recita poi in Mine vaganti di Ferzan Özpetek vincendo sia il Ciak d’oro che il Nastro d’argento come migliore attrice non protagonista.

Oltre alle attività cinematografiche, televisive e teatrali, Elena Sofia Ricci è stata testimonial di diverse campagne pubblicitarie, alcune delle quali impegnate nel sociale come Race for the cure, per Save the Children, e S.O.S. Congo.

Oggi, ieri e domani

Una vita piena di successi professionali, quella di Elena Sofia Ricci, che però non l’ha resa immune dai periodi bui e dai fantasmi del passato. È stata proprio l’attrice italiana a raccontare senza remore, e in diverse occasioni, di aver intrapreso un lungo periodo di analisi per superare i tormenti interiori.

E ce l’ha fatta, diventando orgogliosamente quello che è oggi, un’eterna ragazza di 60 anni.

Autentica e genuina non solo nell’anima, ma anche nell’aspetto estetico. Non si è mai schierata contro la chirurgia plastica adottata dalle sue colleghe, ma ha scelto orgogliosamente di non ricorrere a nessun ritocco: “Non mi sfracello con la chirurgia plastica, perché più riempi la faccia più cade sotto il peso della gravità. Preferisco far cadere quel poco che ho e non mettermi a competere con le più giovani. Può sempre servire una bella e affascinante cinquantenne”, aveva dichiarato la Ricci in un’intervista a Vanity Fair qualche anno fa.

E l’amore? Quello non è mai mancato nella vita dell’attrice italiana e lo dimostra anche il fatto che, come lei stessa ha dichiarato, è in buoni rapporti con molti dei suoi ex. Madre di Emma, nata dalla relazione con Pino Quartullo, Elena Sofia Ricci è sposata dal 2003 con il compositore Stefano Mainetti con il quale ha avuto la sua secondogenita Maria.