I Cesaroni senza Elena Sofia Ricci, la frecciata di Claudio Amendola alla collega

Alla presentazione della nuova serie de I Cesaroni, Claudio Amendola lancia una frecciatina contro chi ha scelto di non esserci

IPA Claudio Amendola e Elena Sofia Ricci

A 11 anni dalla messa in onda della prima puntata, più di vent’anni dopo l’esordio, tornano I Cesaroni. Una nuova speciale stagione di una delle fiction più amate della televisione italiana è pronta a tornare a far compagnia agli spettatori dello Stivale, con qualche novità. La famiglia allargata più simpatica di Roma registra qualche assente e proprio a loro non le manda a dire Claudio Amendola, che ha al contrario scelto di prendere parte alle riprese de I Cesaroni – Il ritorno.

Claudio Amendola contro Elena Sofia Ricci

Ospite dell’Italian Global Series Festival di Rimini, Claudio Amendola ha presentato la nuova stagione de I Cesaroni, che prende il didascalico sottotitolo de Il ritorno. L’attore, che di questa nuova stagione (le cui riprese sono ancora in corso) è anche regista non si è sottratto alle polemiche che, negli ultimi mesi, hanno circondato il cast della fiction cult, tra grandi assenti, ripensamenti e coloro che, pubblicamente, hanno rinnegato il proprio passato da Cesaroni. “Nessuno è uscito per volontà nostra”: ci ha tenuto a specificare l’attore.

E la frecciata più appuntita è quella rivolta all’ex collega Elena Sofia Ricci che ne I Cesaroni dava il volto a Lucia, l’affascinante fidanzata dell’oste Giulio (interpretato da Amendola). Parlando dell’ex collega, Amendola non ha usato mezzi termini: “Sono tutti attori che ci hanno detto: ‘Arrivederci e grazie, ci fa schifo’”. E tra chi si tirò indietro, rivela l’attore romano, sembra ci sia qualche pentito: “Uno dice ‘adesso torno. Sto a casa da un po’, forse è il caso che torno a farlo’. Ci potevi pure pensare prima. Hanno solo deciso che i loro personaggi erano saturi del proprio percorso. Una scelta artistica assolutamente legittima, ma noi non abbiamo mai cacciato nessuno”. Una stoccata è riservata, infine, anche a Max Tortora: “Ha detto che Ezio potrebbe tornare? Anche io farò il Padrino parte quarta”.

Il ricordo di Antonello Fassari

Decisamente più dolce si fa Claudio Amendola nel ricordare Antonello Fassari, l’attore e grande amico scomparso poco tempo prima il ritorno sul set. Amendola racconta di aver “sentito la sua presenza” fin dal primo giorno sul set e di essersi sentito protetto da lui durante un grave incidente sul set, evitato per un pelo. “È stato Antonello” ha ricordato Claudio, senza riuscire a trattenere la commozione.

I Cesaroni – Il Ritorno: chi c’è e chi no

“Siamo contenti di chi, del vecchio cast, è rimasto con noi e ha riconosciuto l’importanza dei I Cesaroni nelle loro carriere” ha affermato Claudio Amendola. Ma chi sono coloro che hanno scelto di tornare nella bottiglieria di Giulio? I tre figli dell’oste romanista: Rudi, interpretato dall’ormai cresciutissimo Niccolò Centioni; Mimmo, cui dà il volto Federico Russo e Marco alias Matteo Branciamore. Torna Marta Filippi che interpreta la nuora Virginia e il piccolo Pietro Serpi, nei panni di Adriano. Arriva da New York la figlia di Marco ed Eva, Marta, interpretata da Valentina Bivona. E non mancano vecchie conoscenze come Ludovico Fremont (nella serie Walter), Maurizio Mattioli (Augusto) e Elda Alvigini (Stefania).

Mancano come già sottolineato dal regista Alessandra Mastronardi e Max Tortora, che avevano già lasciato la serie ben prima della stagione finale, Elena Sofia Ricci e Micol Olivieri, che sui social negli ultimi tempi ha affermato di sentir stretto il proprio ruolo ne I Cesaroni, seppur non pare ne abbia interpretati molti altri nel frattempo. C’è anche qualche, notevole new entry: Ricky Memphis e Lucia Ocone.