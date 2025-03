I Cesaroni – il ritorno, dove e quando vedere la mitica serie con Claudio Amendola

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Ufficio stampa Mediaset Claudio Amendola

Il cuore della Garbatella batte di nuovo e i fan de I Cesaroni possono finalmente tirare un sospiro di sollievo: la storica serie di Canale 5 sta per tornare con una nuova stagione.

Dopo anni di voci e indiscrezioni, il primo ciak è fissato per il 17 marzo 2025, segnando ufficialmente l’inizio delle riprese de I Cesaroni – Il ritorno. Una notizia che riporta sul piccolo schermo una delle famiglie più amate della televisione italiana, con Claudio Amendola non solo davanti alla telecamera, ma anche dietro la macchina da presa.

La nuova stagione de I Cesaroni: cosa aspettarsi

Dopo il suo debutto nel 2006 e sei stagioni che hanno tenuto incollati milioni di spettatori, I Cesaroni si prepara a una settima stagione che promette di rievocare la magia delle precedenti.

Claudio Amendola, pilastro della serie, tornerà nei panni di Giulio Cesaroni, il capofamiglia dal cuore grande e dalla romanità verace, ma questa volta sarà anche alla regia della fiction. Il progetto è una coproduzione Publispei-RTI, con la produzione di Verdiana Bixio e una sceneggiatura curata da Giulio Calvani, Valerio Cilio, Federico Favot e Francesca Primavera.

La trama si svilupperà, come sempre, nel caratteristico quartiere Garbatella di Roma, con la storica bottiglieria che tornerà a essere il punto di riferimento per vecchi e nuovi personaggi. Sarà un mix di nostalgia e novità: mentre alcuni volti storici riprenderanno il loro ruolo, altri lasceranno spazio a nuove dinamiche e sorprese. La serie punterà a ricreare quell’atmosfera familiare e spensierata che ha reso I Cesaroni un fenomeno generazionale.

Fonte: Ufficio stampa Mediaset

Chi rivedremo (e chi no) nel cast?

Il ritorno di I Cesaroni non sarà però senza qualche assenza importante. Confermati Antonello Fassari (Cesare), Max Tortora (Ezio) e Niccolò Centioni (Rudi), affiancati naturalmente da Claudio Amendola. Tuttavia, grandi nomi della serie originale hanno già annunciato che non prenderanno parte alla settima stagione.

Elena Sofia Ricci, indimenticabile Lucia, non tornerà nel cast. In un’intervista a Belve con Francesca Fagnani, ha chiarito: “Mi avevano chiesto di fare un cameo, ma no, ero andata via troppo tempo prima”.

Tuttavia, il suo personaggio avrà comunque un peso nella storia. Alessandra Mastronardi, che interpretava Eva, ha dichiarato di non essere stata contattata per la nuova stagione, mentre Micol Olivieri, la storica Alice, ha ribadito di aver chiuso la carriera da attrice già da tempo.

Sul fronte delle incognite, restano da confermare le presenze di Matteo Branciamore (Marco), Federico Russo (Mimmo), Elda Alvigini (Stefania) e Rita Savagnone (Gabriella). Il pubblico spera in qualche sorpresa dell’ultimo minuto.

Dove e quando vedere I Cesaroni – Il ritorno?

Per quanto riguarda la messa in onda, al momento non c’è ancora una data ufficiale. Le riprese, inizialmente previste per novembre 2024, sono state posticipate prima a febbraio e poi a marzo 2025.

Considerando che il set rimarrà attivo fino all’estate, risulta improbabile un debutto già nell’autunno del 2025. Più plausibile è l’ipotesi che la serie venga trasmessa nei primi mesi del 2026, sempre su Canale 5.

L’attesa è tanta e il ritorno de I Cesaroni promette di far rivivere il calore di una delle famiglie più iconiche della TV italiana. Manca ancora un po’ di tempo, ma una cosa è certa: la Garbatella è pronta a riaccogliere il suo pubblico a braccia aperte.