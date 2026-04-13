Claudio Amendola, quanto è alto il volto iconico de I Cesaroni

Quanto è alto Claudio Amendola, attore, regista e volto de I Cesaroni dove interpreta il mitico Giulio.

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IPA Claudio Amendola

Claudio Amendola non è solamente un attore molto amato, ma per tutti è Giulio Cesaroni. Il divo romano infatti ha legato la sua carriera a quella di un personaggio indimenticabile delle serie tv, protagonista de I Cesaroni. Dai tatuaggi alla storia d’amore con Francesca Neri, di lui sappiamo quasi tutto. In molti però si chiedono quale sia l’altezza di Claudio Amendola.

Quanto è alto Claudio Amendola

Classe 1963, Claudio Amendola è nato a Roma ed è alto 1,75 centimetri con un peso di 74 kg. L’attore è il figlio di Rita Savagnone e di Ferruccio Amendola, due celebri doppiatori, inoltre è il pronipote del famosissimo regista Mario Amendola.

Proprio per questo Claudio è cresciuto immerso nel mondo dell’arte e del cinema sin dalla sua infanzia. A soli 19 anni esordisce recitando la parte di un pugile nella serie Storia d’amore e d’amicizia. Da quel momento per lui inizia una carriera come attore che non si fermerà più.

Nel 2014 diventa anche regista, dirigendo La mossa del pinguino, una commedia accolta con entusiasmo dalla critica. Il suo ruolo più famoso però resta quello di Giulio Cesaroni ne I Cesaroni, serie tv andata in onda fra il 2006 e il 2014 per sei stagioni su Canale 5.

Dopo il successo dei Cesaroni, Amendola ha recitato in tantissime altre fiction come Suburra, ma anche Nero a metà in cui veste i panni di Carlo Guerrieri.

La vita privata di Claudio Amendola: l’addio a Francesca Neri e la fidanzata oggi

Per quanto riguarda la vita privata il divo romano si è sposato due volte. La prima con Marina Grande, doppiatrice con cui ha vissuto una storia d’amore dal 1983 al 1997. La coppia ha avuto due figlie: Alessia, nata nel 1984 e diventata doppiatrice, e Giulia, classe 1989.

Nel 1997, dopo un incontro sul set di Le mani forti, Amendola si è innamorato di Francesca Neri. I due attori dopo anni di fidanzamento si sono sposati nel 2010 a New York, molto tempo dopo la nascita di Rocco, il loro primo figlio.

Nel 2022 la coppia ha annunciato il divorzio dopo ben 25 anni di fidanzamento e 12 di matrimonio. In seguito Amendola si è legato a Giorgia, costumista con una passione per i tatuaggi che gli ha regalato nuovamente il sorriso.

Non solo cinema e serie tv, Claudio Amendola è anche un ottimo imprenditore. Il ruolo di Giulio Cesaroni infatti gli ha portato grande fortuna e ottimi guadagni. Grazie ad una serie di investimenti è riuscito ad acquistare ben tre ristoranti insieme ad un socio in affari, diventando imprenditore nel settore della ristorazione.

“Da trent’anni ho dei partner di cui mi fido ciecamente – ha rivelato al Messaggero -. Un po’ ci sto dietro anch’io, un po’ il gioco l’ho imparato. Sono fiero di dare lavoro a una quarantina di persone. Grazie a I Cesaroni ho comprato tre case”.

Il ritorno dei Cesaroni

Dopo anni di assenza è stato proprio Claudio Amendola a organizzare il ritorno de I Cesaroni in tv. L’attore, dopo aver riunito il vecchio cast (tutto o quasi), ha cercato di raccontare ancora una volta la storia della famiglia della Garbatella, omaggiando anche Antonello Fassari, grande protagonista della serie scomparso poco tempo fa.

“C’è un’enorme aspettativa intorno al nostro ritorno – ha spiegato -, manchiamo da 12 anni, e sono sicuro che riusciremo a portare nelle case degli italiani due ore di serenità, spensieratezza, sorrisi e allegria. E credo che in questo momento ce ne sia davvero tanto bisogno. Anche mia madre lo guarderà per la prima volta come tutti gli italiani il 13 aprile. Il personaggio di Giulio Cesaroni è cambiato come me del resto. Mi sento in sospeso sul piano emozionale ma fisicamente in formissima. È un bellissimo momento questo per me, sia professionale che umano. A vent’anni vedevo i sessantenni come persone anziane, oggi che ho raggiunto questo traguardo mi sento ancora in gran forma”.