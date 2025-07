Claudio Amendola si commuove ricordando Antonello Fassari: “Cesare c’è”

Al Giffoni, Claudio Amendola si commuove ricordando l’amico Fassari e racconta che la nuova stagione de I Cesaroni 2026 sarà tutta per lui

IPA Claudio Amendola commosso nel ricordare Fassari

Claudio Amendola lo conosciamo molto bene anche per aver prestato il proprio volto nella fiction I Cesaroni. Protagonista del revival in arrivo, è apparso visibilmente emozionato durante un incontro al Giffoni Film Festival.

L’attore era ospite del festival per presentare alcune anticipazioni sulla nuova stagione di I Cesaroni – Il Ritorno, ma ha dedicato parte del suo intervento al ricordo dell’amico e collega Antonello Fassari. Non è riuscito a trattenere le lacrime parlando dell’amico scomparso lo scorso aprile e ha detto, commosso, che nonostante la perdita, “il suo personaggio continua a esserci”.

Claudio Amendola emoziona il Giffoni parlando di Antonello Fassari

Sul palco del Giffoni, Claudio Amendola ha spiegato di aver sperato fino all’ultimo di coinvolgere Fassari nel progetto della nuova stagione, ricordando con un filo di voce che

“Cesare era unico. Ci siamo divisi le sue battute, ma lui resterà sempre con noi”.

Con le lacrime agli occhi ha aggiunto: “Ci manca tantissimo…non è che non c’è più, Cesare c’è”, rimarcando come l’affetto dei colleghi e dei fan mantenga vivo lo spirito del burbero fratello dei Cesaroni.

Dal pubblico, formato principalmente da ragazzi appassionati della serie, è arrivato un lungo applauso: Amendola ha mostrato tutta la sua umanità, apparendo come un collega vero e un amico che sa condividere il dolore e l’emozione con chi lo ascolta.

I Cesaroni – Il Ritorno come tributo a Fassari

Nel suo intervento Claudio Amendola ha voluto sottolineare che la nuova stagione della serie è un vero tributo a Fassari. L’attore-regista ha ammesso che

“tornare qui senza di lui è stato difficile, ma non potevamo non farlo. Questa serie è anche sua”, confermando di aver dedicato gran parte del lavoro collettivo al ricordo del compagno di set.

Del resto, è a lui sarà dedicata la nuova stagione de I Cesaroni. Il cast si è impegnato a suddividersi le battute del personaggio di Cesare Cesaroni pur di onorarlo, e Amendola ha spiegato che il revival della famiglia Cesaroni servirà anche a tenere vivo il legame affettivo con Fassari e con i fan di lungo corso.

Quando torna in tv la serie cult di Canale 5

La serie I Cesaroni – Il Ritorno tornerà sugli schermi molto presto. Produzione Publispei in collaborazione con Mediaset, il revival è atteso in onda su Canale 5 da febbraio 2026, per un totale di dodici episodi.

Amendola, che oltre a interpretare Giulio Cesaroni cura anche la regia, ha ricordato al Giffoni che i personaggi della serie “sono brave persone con un cuore grande” e ha anche detto che lo show vuole lanciare un vero “messaggio di altruismo”.

Insomma, nonostante il dolore della perdita, I Cesaroni si presentano al debutto con il consueto spirito di solidarietà e affetto: come ha ribadito lo stesso Amendola tra le lacrime, il “Cuore dei Cesaroni” continua a battere e, per i fan, “Cesare c’è” ancora, sempre lì tra le risate e gli abbracci della grande famiglia televisiva.