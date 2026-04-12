Claudio Amendola piange a Verissimo, la richiesta a Silvia Toffanin

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Il ritorno de I Cesaroni segna uno degli appuntamenti più attesi della stagione televisiva ma porta con sé anche un’assenza difficile da colmare. Quella di Antonello Fassari, interprete del mitico Cesare Cesaroni. A ricordarlo a Verissimo, tra le lacrime, l’amico e collega Claudio Amendola.

Claudio Amendola in lacrime a Verissimo

Claudio Amendola è stato ospite di Verissimo per presentare la nuova stagione de I Cesaroni, in partenza su Canale 5 lunedì 13 aprile. Nuove puntate che riportano sullo schermo dei protagonisti molto amati ma il clima è inevitabilmente segnato dalla scomparsa di Antonello Fassari, avvenuta il 5 aprile 2025 all’età di 72 anni, al termine di una lunga malattia.

La sua morte è arrivata poco prima dell’inizio delle riprese, lasciando un segno profondo nella produzione e nel cast. Un’assenza che non è soltanto narrativa, ma anche umana, come emerge dalle parole di chi ha condiviso con lui anni di lavoro e di vita.

Amendola ha parlato con emozione del collega, sottolineando il legame che li univa: “Antonello è stata una delle persone migliori che io abbia mai conosciuto, come uomo e come essere umano. Mi manca tanto”.

Un rapporto che il figlio del mitico doppiatore Ferruccio Amendola ha paragonato a quello tra fratelli, costruito negli anni sul set e fuori. Durante l’intervista, il 60enne non ha nascosto la commozione, accompagnando le parole con un gesto simbolico, ovvero un bacio rivolto verso il cielo.

Ha dunque rivelato l’omaggio ad Antonello Fassari sul set della serie. Sul primo ciak della nuova stagione è stata infatti impressa la scritta “Ciao Antonello”. Una dedica semplice ma ricca di significato, pensata per mantenere vivo il legame con l’attore scomparso.

Il debutto della nuova stagione si carica così di un doppio valore: da un lato il ritorno di una delle serie più amate dal pubblico italiano, dall’altro il ricordo di un artista che ne è stato parte essenziale.

“Sono sicuro che domani sera si collegherà su Canale 5”, ha aggiunto Amendola, con un sorriso velato di malinconia, immaginando simbolicamente la presenza di Fassari nel momento del ritorno in televisione.

Poi una richiesta semplice e diretta a Silvia Toffanin: “Possiamo andare avanti?”. Un appello subito accolto dalla padrona di casa, che si è detta emozionata per il ritorno sul piccolo schermo de I Cesaroni.

Il ritorno de I Cesaroni su Canale 5

La nuova serie de I Cesaroni è composta da dodici episodi e ancora una volta ambientata nel quartiere romano della Garbatella. Questa volta Claudio Amendola non ricopre solo il ruolo di protagonista ma anche quello di regista.

Ufficio Stampa Mediaset

Per quanto riguarda la storia, sono ormai passati dieci anni: Giulio Cesaroni si dedica alla famiglia, gestendo con impegno la casa e mantenendo vivi i legami con gli amici di sempre, come Stefania e Walter Masetti. Quest’ultimo, migliore amico di Marco Cesaroni fin dai tempi del liceo, ora lavora come cameriere nella storica bottiglieria di famiglia.

La famiglia si è allargata: insieme a Rudi, Mimmo e Marco, che convive con la nuova compagna Virginia c’è Adriano, il bambino di Marco e Virginia e da New York arriva Marta, figlia di Marco ed Eva.

Nonostante tutto sembri andare bene, c’è un problema: la bottiglieria storica è in crisi finanziaria e rischia di essere venduta all’asta, anche a causa delle manovre nascoste del fratello di Giulio, Augusto.

Nel cast due personaggi nuovi: Carlo (Ricky Memphis), padre di Virginia e suocero di Marco, un uomo forte e fuori dagli schemi, e Livia (Lucia Ocone), un personaggio eccentrico che aiuterà la famiglia a salvare la bottiglieria.

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Inoltre, entrano nella storia Andrea Arru nei panni di Olmo, un ragazzo neuro divergente, e Chiara Mastalli che interpreta sua madre, Ines, con cui Mimmo avrà una complicata relazione.

Super guest star Paolo Bonolis e Fabio Rovazzi: il primo interagirà con Giulio Cesaroni all’interno della bottiglieria mentre il secondo farà la sua comparsa nel contesto musicale della serie, lavorando insieme a Marco Cesaroni, che ora è produttore musicale, e sta lavorando al suo disco.