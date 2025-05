Fonte: IPA Claudio Amendola e Antonello Fassari

Roma, Garbatella, quel cortile che sa di Cesanese e battute taglienti. I Cesaroni – Il ritorno non è soltanto una nuova stagione, è il risveglio di un sentimento collettivo, un abbraccio tra passato e presente. È Claudio Amendola che torna a indossare i panni ruvidi e sinceri di Giulio Cesaroni, ma soprattutto è il suo modo di salutare chi non c’è più, Antonello Fassari, il fratello burbero e tenero, il cuore silenzioso della serie. E sul ciak del nuovo set, una scritta che basta a far tremare le ginocchia ai fan di lunga data: “Ciao Antonello”.

I Cesaroni, l’omaggio ad Antonello Fassari

Il ritorno de I Cesaroni è un evento che va ben oltre la fiction. È un gesto affettuoso verso un pubblico che ha amato quei personaggi come fossero parte della propria famiglia. Quello che ci aspetta è un viaggio tra nostalgia e novità che non sono state ancora rivelate, con il chiaro intento di creare attesa. Claudio Amendola, che ha sempre avuto la capacità di rendere vero ogni ruolo, guida ancora una volta il gruppo. Ma stavolta lo fa con una consapevolezza diversa: quella di chi ha perso un compagno di viaggio, e decide di rendergli omaggio con il linguaggio che meglio conosce — quello della narrazione e della scena, come ha fatto in occasione dei suoi funerali.

Antonello Fassari era Cesare Cesaroni, il fratello maggiore burbero ma profondamente umano. E la sua scomparsa, avvenuta nel 2025, ha lasciato un vuoto enorme, soprattutto in quella piccola famiglia allargata che erano — e sono — i Cesaroni. “Tornare qui senza di lui è stato difficile, ma non potevamo non farlo. Questa serie è anche sua”, ha spiegato Claudio Amendola, che torna a ricoprire il suo ruolo ma stavolta è anche regista. Chi ha amato I Cesaroni sa che non era solo una serie comica. Era un racconto sull’Italia vissuta nella sua quotidianità, quello delle famiglie disfunzionali ma unite, delle risate amare, degli amori imperfetti. E il ritorno di quella storia, in un momento storico dove tutto sembra effimero, ha il sapore della resistenza emotiva.

Una scena che continua

E così, lo spettacolo continua. Ma nel caso de I Cesaroni, lo show va avanti perché c’è una storia ancora da raccontare, perché esiste un pubblico che non ha mai smesso di chiedersi “che fine hanno fatto Giulio, Lucia, Marco?”. E perché, soprattutto, c’è Claudio Amendola, che ha creduto fortemente nel progetto e che l’ha voluto riportare sul set. Nel cast, entrano anche Lucia Ocone e Ricky Memphis, che ha già precisato: “Non sono il sostituto di Antonello perché è insostituibile”, ha spiegato l’attore.

Il resto dei protagonisti è invece top secret. Sappiamo per certo che il revival perde Max Tortora ma ci saranno Federico Russo (Mimmo) e Niccolò Centioni (Rudi). Tantissime invece le new entry e i nuovi personaggi, tra cui un possibile figlio di Marco – Adriano Cesaroni – interpretato dal giovanissimo Pietro Serpi.