Che fine ha fatto Lucia Ocone

editato in: da

Nata ad Albano Laziale il 3 luglio 1974, Lucia Ocone è una delle più celebri comiche e imitatrici italiane. I suoi esordi risalgono ai primi anni ’90. Dopo la partecipazione al programma Bulli e Pupe, la Ocone è entrata a far parte della squadra di Non è la Rai, trasmissione che la vede presente dal 1992 al 1994.

Grazie al programma di Gianni Boncompagni – i due hanno collaborato anche per Macao – il grande pubblico viene a conoscenza delle sue straordinarie doti di comica. La sua fama in questo ambito si consolida grazie al sodalizio professionale con la Gialappa’s Band, che ha inizio nel 2002.

Conosciuta soprattutto per le sue imitazioni – tra le più celebri è possibile ricordare quelle di Loretta Goggi, di Mina, di Dolcenera e di Elisabetta Gregoraci – Lucia Ocone ha prestato il suo talento anche al cinema e al mondo della fiction.

Nel corso della sua carriera ha fatto parte del cast di film come Maschi Conto Femmine e Nessuno mi Può Giudicare. Tra le pellicole più recenti ricordiamo Metti la Nonna in Freezer, film del 2018 avente come protagonisti Fabio De Luigi e Miriam Leone. Per quanto riguarda le fiction, tra le principali è possibile citare Il Commissario Manara e Tutti Insieme all’Improvviso.

Fino al 2016, Lucia Ocone è stata una delle colonne della squadra di Quelli che il Calcio. Archiviata questa esperienza si è dedicata quasi totalmente al cinema. Tra le sue ultime fatiche in questo campo è possibile citare la partecipazione, nel ruolo di Loredana, al film Se mi Vuoi Bene, diretto da Fausto Brizzi e tratto dal suo omonimo romanzo. Il 2019 ha segnato anche il suo ritorno in tv nel salotto di Serena Dandini con il programma Gli Stati Generali.

Grande fan di Anna Marchesini – ha più volte dichiarato di dovere a lei la decisione di intraprendere la strada della comicità – la Ocone è molto attiva su Instagram, dove ha un profilo seguito da più di 90mila persone.

Su quest’ultimo condivide soprattutto contenuti relativi al lavoro e alla sua passione per i cani. Non sono infatti rari i post, sia video sia foto, caratterizzati da appelli per l’adozione di randagi di diversi canili del Lazio.