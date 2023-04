Elisabetta Canalis in lingerie nude su Instagram

Seducente e affascinante: Elisabetta Canalis si è mostrata in lingerie nude su Instagram ed è – letteralmente – stupenda. La showgirl si trova a Barcellona per motivi di lavoro e ha condiviso alcuni scatti in cui la si vede sul set tra sessioni di trucco, foto di gruppo e altre con un look comodo e da tutti i giorni.

Elisabetta Canalis, seduce su Instagram con la lingerie nude

Un fisico tonico e scolpito, quel fascino mediterraneo che lascia senza fiato e una bellezza che buca lo schermo: Elisabetta Canalis ha condiviso alcuni scatti su Instagram in cui la si vede al lavoro a Barcellona. Ed è seducente al massimo con la lingerie color nude.

Le basta pochissimo, infatti, per essere stupenda, come dimostrano le immagini che ha pubblicato in una piccola gallery social. Elisabetta è stata immortalata sul set, mentre viene truccata oppure si mette in posa per foto di gruppo. In alcuni scatti, invece, è in biancheria. E con un reggiseno semplicissimo nude e una giacca nera lascia senza fiato.

E il merito del suo aspetto non va solo al dna, che le ha regalato lineamenti perfetti, ma anche al duro lavoro. È noto, infatti, quanto la showgirl sia sportiva e ami dedicarsi all’attività fisica, non solo perché spesso condivide con i follower le sessioni di allenamento, ma anche perché si dedica a match di kickboxing, proprio come quello che aveva vinto a Torino a inizio estate.

Un’alimentazione sana, allenamenti, costanza e passione sono alcuni dei segreti del fisico perfetto, che mette in bella mostra negli scatti di lavoro e in quelli che raccontano la sua vita di tutti i giorni. Perché la showgirl è una regina in fatto di look e spesso condivide con i propri follower su Instagram alcuni dei suoi outfit più belli.

Come dimenticare, ad esempio, il seducente mini dress sfoggiato in Messico? Un vero e proprio inno alla primavera e al fascino di Elisabetta. Ma indimenticabili anche i suoi look più casual, dalla pancia scoperta allo street style, una cosa è certa: non sbaglia mai.

Elisabetta Canalis, dopo la separazione si concentra su lavoro e relax

Nessuna dichiarazione, come è giusto che sia, ma tanta voglia di continuare a fare le cose di sempre. Elisabetta Canalis, da quando sono uscite le notizie della separazione dal marito Brian Perri, si è concentrata sulla sua vita: dal lavoro, come dimostrano gli scatti condivisi su Instagram, ai momenti di relax. Infatti è reduce da una breve vacanza in Messico.

Di cose sulla fine del suo matrimonio, però, ne sono state scritte molte ma – a quanto pare – la strada del silenzio è quella che ha scelto di imboccare e di seguire, almeno per il momento.

“Confido nella sensibilità delle persone, non mi va di rilasciare niente”, così – stando a quanto aveva riportato il Corriere della Sera, pare che abbia replicato a chi le chiedeva della situazione.

La sua risposta a tutto è continuare a vivere, a fare ciò che ama: lavoro, affetti, amici. E gli impegni non le mancano, come raccontano le foto che la ritraggono (bellissima, ca va sans dire) a Barcellona.