Fonte: IPA Elisabetta Canalis, l'abito sensuale che non ha convinto tutti

Elisabetta Canalis è una donna bellissima: il suo fascino non può essere messo in discussione. Il viso stupendo, lo sguardo intenso, i colori tipici della donna mediterranea. Così come è pazzesco il suo corpo, di cui si prende grande cura: del resto è noto che la showgirl è appassionata di fitness, come dimostrano i tanti video e le immagini che condivide sui social e che la vedono alle prese con le sessioni di allenamento.

Può davvero indossare ciò che vuole e risultare divina: anche un particolarissimo abito cut out giallo, che lascia in bella mostra la lingerie. E lei ha condiviso uno dei suoi ultimi look in un carosello su Instagram (insieme a video e altre foto), ma l’outfit questa volta ha diviso i fan.

Elisabetta Canalis in giallo è divina, ma non piace a tutti

Se c’è una star che sta bene con tutto quella è Elisabetta Canalis: difficile che non sia perfetta con un look. Da quelli più sportivi, alle scelte più sensuali, la sua bellezza (e il suo corpo cesellato dallo sport) trionfa sempre.

Anche con il particolarissimo mini-dress giallo, con cut out tattico nella zona del décolleté: da un taglio sul seno, infatti, fa capolino la lingerie. Elisabetta negli scatti indossa un reggiseno senza spalline e color carne, in bella vista grazie a un’apertura strategica. L’abito indossato, poi, è corto e mette in mostra le gambe toniche e allenate. Una scelta molto audace e all’ultima moda, che Elisabetta porta con la sua classe ed eleganza. Ai piedi dei sandali neri con tacco a spillo.

Perfetta, ma non per tutti: infatti sotto al carosello (che la mostra anche sul set) a prevalere sono i commenti positivi, che sottolineano la bellezza di Elisabetta Canalis, però ci sono alcuni utenti che non approvano il look. Da chi le dice che non la valorizza, a chi esprime la propria contrarietà per la scelta del vestito, un po’ per il taglio particolarissimo, un po’ per la lingerie che fa capolino dalla scollatura.

Elisabetta Canalis, i suoi look più belli

Non è la prima volta che Elisabetta Canalis fa parlare di sé per i suoi look. Proprio di recente si è mostrata in alcune foto con indosso un body e calze trasparenti: un velo sottile e sensuale a celarle il corpo che ha lasciato letteralmente senza fiato.

Seducente, bellissima, Elisabetta ultimamente ha pubblicato su Instagram diversi scatti audaci che ne sottolineano la bellezza senza tempo. Perché più passano gli anni e più la showgirl sembra diventare bella. E i suoi look ne esaltano sempre le forme e il fisico perfetto, scolpito da tanto impegno e attività sportive: come quando ha indossato una tuta oversize cut out sotto il seno che lasciava in bella vista l’underboob.

L’outfit giallo, invece, lascia uscire parte della lingerie ed è stato pubblicato in una serie di foto e video che la vedono a Roma: scorrendo le immagini si scorge anche la showgirl al lavoro con Enrico Papi mentre vengono ripresi insieme su una Cinquecento rosso fuoco. I due, infatti, sono impegnati sul set dello spot per il nuovo programma che li vedrà al lavoro insieme: Titl – Tieni il tempo, un game musicale che andrà in onda a partire dal prossimo 15 novembre e a cui prenderanno parte anche Marco Mazzoli, Paolo Noise e Peppe Vessicchio.