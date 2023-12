Da Belen a Elisabetta Canalis, foto seducenti in lingerie di Natale

Fonte: Ufficio stampa - Intimissimi Elisabetta Canalis in lingerie di Natale

Non solo maglioni con renne e cappelli rossi, per creare l’atmosfera di Natale s’indossano body scintillanti, lingerie in pizzo e paillettes. Come hanno fatto Belen Rodriguez, Elisabetta Canalis, Emily Pallini, Alessia Lanza e Alice Campello, ma anche Valentina Cabassi, Ludovica Sauer e altre splendide influencer, lasciando senza fiato milioni di follower.

Belen Rodriguez, Elisabetta Canalis e le altre in lingerie per Natale

Passione per la lingerie, fisici scolpiti e la voglia di un Natale alternativo sono gli ingredienti che hanno in comune le foto, ovviamente condivise su Instagram, da Belen, Elisabetta Canalis e le altre magnifiche vip. Oltre al loro brand preferito quando si tratta di underwear, ossia Intimissimi.

La palette colori si accende con l’iconico rosso ceralacca, accompagnato da profonde nuances come il blu velluto, viola lame’ e l’intramontabile nero arricchito anche da strass. La collezione Lingerie Natale, impreziosita da raffinati dettagli gioiello e pizzi ricercati, viene quindi indossata da Belen e dalla Canalis.

Belen Rodriguez ha scelto un completo in pizzo nero, impreziosito da un piccolo strass e da dei lacci neri proposti sia sul reggiseno che sugli slip che mettono in evidenza la nota farfallina. Belen posa in piedi con gli occhi chiusi e le braccia alzate che si intrecciano sulla testa. Dietro di lei un mobile antico decorato con delle luci e un orsacchiotto natalizio. In altre foto, invece indossa un completo in seta rossa, decisamente perfetto per le Feste, con slip perizoma che valorizza il suo lato B scolpito.

Lo scatto è stato condiviso su Instagram e ha ricevuto naturalmente moltissimi commenti. “Y bueno, ahora si …. Tutte a dormire 😂😂😂😂 ILOVEYOU”; “Ma come XXX fai ad avere sempre 20 anni?”; “È tornata”; “C’è ancora qualcuno che dice che Belen sia brutta? Dea indiscussa 🥰”. Qualcuna si confronta con lei: “Io con il pigiama in pile multicolor mi sono messa nell’angolo a piangere”. E moltissimi criticano Stefano De Martino per come ha trattato Belen.

Elisabetta Canalis invece opta per un body in pizzo rosso che indossa davanti a un albero di Natale bianco da dove spunta una balenottera, come qualcuno commenta su Instagram: “Weeee mo sì che è Natale❤️ ho zoomato talmente bene i dettagli che mi sono accorto che c’è una balenottera azzurra nell’albero e un filo rosso pendente nella vestaglietta rossa della terza foto😍”. In effetti sono tre gli scatti che Eli ha pubblicato su Instagram. Oltre al body in pizzo, indossa anche un completo sempre rosso con vestaglietta in seta e poi anche lei cede al nero.

Le celeb scelgono i look natalizi di Intimissimi

Nella collezione Natale di Intimissimi, immancabili le proposte per la scintillante linea party, con un’ampia proposta di body e corsetti esternabili. Infine, la collezione nightwear, si arricchisce dei completi taglio maschile in tartan scozzese e delle maglie con applicazioni dallo stile cocooning che si aggiungono ai capi must-have in seta rossa per le feste.

Oltre a Belen e alla Canalis, anche Emily Pallini, Alessia Lanza, Alice Campello, Valentina Cabassi, Ludovica Sauer e moltissime altre hanno scelto l’eleganza del brand per le feste: donne diverse tra loro per attitude e personalità, ma che non hanno saputo resistere al fascino della collezione Natale firmata Intimissimi.