Maglioni natalizi: i più divertenti da comprare e regalare

It’s Christmas time! Il Natale è arrivato ed è il momento di tirare fuori dagli armadi i maglioni natalizi! Sia quelli più belli che i più brutti! Divertenti, colorati e originali, sono i capi più cool delle feste, da sfoggiare durante le cene in famiglia o le uscite con gli amici.

A lanciare la moda dei maglioni natalizi sono stati i vip che su Instagram non perdono occasione per sfoggiare capi che richiamano lo spirito del Natale. Dai Ferragnez e i loro splendidi bambini ‘agghindati per le feste’ fino ad una inedita Paris Hilton che, con il suo fidanzato, si cala nello spirito natalizio in un outfit decisamente meno cool del solito: scopriamo i modelli più divertenti e quelli più particolari fra cui scegliere e tutti da copiare!

Il completino rosso di Vittoria dei Ferragnez

Vittoria, la figlia di Chiara Ferragni e Fedez, sfoggia con orgoglio il suo completino da piccolo Elfo di Babbo Natale ( e le sta un incanto). Semplice copiare anche solo nella parte sopra con un maglioncino ad hoc e abbiato con un pantalone o una gonnellina, ecco l’outfit da Elfo perfetto, sia per grandi che per piccini.

Maglione da Elfo bambini Maglione con cappuccio e cintura da Elfo di Babbo Natale

Maglione da Elfo adulti Maglione da Elfo di Babbo Natale

Il maglione natalizio con orsacchiotto di Beatrice Valli

La dolcezza infinita dei maglioni con gli orsacchiotti che ci ricordano tanto il celebre orso Paddington: questo dai colori neutri, come quello scelto dall’influencer super mamma Beatrice Valli per preparare l’albero di Natale, può essere usato in casa ma anche fuori casa, abbinato con un jeans o con una gonnellina corta a pieghe.

Maglione natalizio Maglione con orso cartoon

Morbidissimo e caldo, non stringe e non crea prurito: questo maglione è l’ideale per affrontare il Natale con il piede giusto.

I maglioni natalizi (in versione brutta) della famiglia Osbourne

Ozzi Osburne, il «padrino dell’heavy metal», a 75 anni sa ancora come divertirsi anche a Natale senza prendersi troppo sul serie stavolta ha coinvolto anche la sua famiglia…

Ozzi e la figlia Kelly, conosciuta principalmente per la fiction televisiva The Osbournes, hanno scelto lo stesso outfit e ci fanno intendere che il loro idolo è proprio l’anti-Natale, il Grinch.

Se anche tu sei la pecora nera della famiglia che affronta il Natale con lo stesso spirito della creatura verde pelosa che odia il Natale, dillo con un maglione!

Maglione natalizio uomo Maglione di Natale con Grinch

Se invece sei un tenerone come il chitarrista britannico della band The Cult, Billy Morrison, adorerai il maglione con baby Yoda, il piccolo di casa Star Wars. Può essere un regalo perfetto per gli amanti della saga!

Maglione natalizio uomo Maglione di Natale con baby Yoda

Il maglione ‘integrale’ di Paris Hilton

La ricchissima ereditiera Paris Hilton, classe 1981 e stile da vendere, per una volta si fa fotografare in una mise decisamente più casalinga del solito e sempre perfettamente a suo agio. Sarà per merito del fidanzato che le fa da ‘spalla’?

Noi abbiamo apprezzato vederla finalmente in questo outfit di coppia davvero divertente, che va ben oltre il semplice maglione natalizio: qui i fidanzatini osano una tuta-pigiama intera, identica tra loro e con tanto di cappellino da orsetto e calzini coloratissimi. Il tocco in più? Il dolce cucciolo di Pomerania che tiene tra le braccia (un gradito terzo incomodo).

Se anche tu vuoi replicare la ‘cartolina natalizia’ di coppia con un tutore a tema, ecco una soluzione molto simile.

Maglioni 'integrali' In pile, da prendere in coppia con la tua dolce metà

