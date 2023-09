Vecchi maglioni si trasformano in guanti: ecco come fare

Giornalista, scrittrice, Seo copy. Collabora con aziende per migliorarne la visibilità on line. L’arredamento è uno dei suoi temi: in cantiere una newsletter su interior design.

Fonte: Shutterstock

Quante volte ci ripetiamo che dobbiamo fare spazio negli armadi che troppo spesso risultano pieni di abiti, giacche e golf che non indossiamo più? Un buon sistema per fare pulizia nel guardaroba è trovare delle soluzioni di upcycling che ci permettono di dare nuova vita agli indumenti che amiamo e dai quali facciamo così fatica a separarci. Il riciclo dei maglioni è una delle attività che può dare molte soddisfazioni. Questo perché, anche senza avere grandi abilità specifiche, si possono riciclare vecchi maglioni per realizzare tante cose diverse: dalle borse alle copritazze, dalle nuove fodere per i cuscini agli scaldamuscoli per fare fitness, e si possono persino creare dei set invernali: come guanti e scaldacollo coordinati. Non importa nemmeno se il golf ha una macchia che non viene più via, o se la lana si è infeltrita, perché le soluzioni si trovano sempre. Oggi vediamo come trasformare un maglione di lana in un paio di guanti. E scopriamo anche come riutilizzare gli avanzi dei maglioni vecchi una volta che hai confezionato guanti e muffole.

Due facili tutorial per il riciclo dei maglioni

Passa in rassegna l’interno del tuo armadio e seleziona i golf che non indossi più: tra quelli passati di moda, i maglioni infeltriti e i golf che non ti stanno più bene, avrai diversi capi che non indossi più e che conservi inutilmente. Scegli quello che, per colori o fantasie ti piacerebbe trasformare in un paio di guanti. In base all’ampiezza del maglione potresti riuscire a ricavare anche due paia di guanti, uno per te e un paio più piccolo per tua figlia o tuo figlio. E, se ti giochi bene i ritagli, magari con gli avanzi ne esce anche un caldo cappellino coordinato. Se c’è una macchia, poco importa, basta tralasciare il punto durante il ritaglio. Ma se ciò è impossibile potrai trovare un fiocchetto o un pompon per coprire il punto difettato e personalizzare i guanti ricavati dall’arte di riciclare maglioni in maniera creativa. La lana è infeltrita? Meglio. I guanti sembreranno in elegante lana cotta e avranno una trama più compatta.

Come riciclare i vecchi maglioni: le muffole

Il metodo migliore per ricavare un paio di guanti da un vecchio maglione di lana è sfruttare il bordo inferiore del golf che ha una lavorazione elastica per essere trasformato nei polsini dei guanti. In questo modo, non dovrai preoccuparti di rifinire i polsini con un orlo che potrebbe risultare imperfetto.

Stendi il maglione sul tavolo e fai coincidere perfettamente i lembi inferiori.

Prendi un paio di guanti a manopola, dette anche muffole, e appoggiane uno sul golf così da avere la sagoma di riferimento da ritagliare.

da ritagliare. Taglia contemporaneamente i due strati del maglione, facendo attenzione a lasciare un centimetro e mezzo di margine tutto intorno alla sagoma del guanto.

alla sagoma del guanto. Usa questo primo ritaglio come modello per effettuare il secondo, in modo che i due guanti della stessa coppia risultino identici.

Prossimo passaggio : la cucitura . Adesso che hai ricavato dal vecchio maglione quattro impronte, devi accoppiarle a due a due, con la cucitura effettuata sul rovescio del guanto. Puoi farla con la macchina da cucire oppure puoi usare ago e filo. L’importante è cucire tutto attorno al bordo dei guanti e alla fine rivoltarli in modo che, quando li indossi, la cucitura effettuata risulta nascosta all’interno.

. Adesso che hai ricavato dal vecchio maglione quattro impronte, devi accoppiarle a due a due, con la cucitura effettuata sul rovescio del guanto. Puoi farla con la macchina da cucire oppure puoi usare ago e filo. L’importante è cucire tutto attorno al bordo dei guanti e alla fine rivoltarli in modo che, quando li indossi, la cucitura effettuata risulta nascosta all’interno. Infine, puoi abbellire i guanti aggiungendo un paio di pompon fai da te da cucire sui polsini dei guanti. Un’operazione davvero facile che in pochi minuti ti permette di ricavare da un vecchio maglione dei guanti invernali, caldi e colorati.

Come riutilizzare maglioni vecchi per guantini e non solo

Dalle maniche, che di solito sono troppo strette per permettere di ritagliare guanti da donna, puoi ricavare i guanti per i tuoi figli. Il metodo è lo stesso che abbiamo spiegato nel precedente tutorial per il riciclo dei maglioni, solo che stavolta devi sfruttare il polsino della manica del vecchio maglione e trasformarlo nel polsino dei guanti per i bambini.

Dalle maniche del maglione si possono anche ricavare dei guanti scaldamani senza dita, sono comodi perché tengono le mani al caldo senza limitare i movimenti, come per esempio, quando devi usare il telefono senza difficoltà. In questo caso, però, conviene rifinire le estremità da cui fuoriescono le dita perché altrimenti, una volta tagliate, si sfilacciano.

Puoi riutilizzare gli avanzi dei maglioni vecchi riciclati anche per fare degli scaldamuscoli. Se hai ricavato i guanti dalla parte centrale del golf, e non sai come riciclare le maniche dei vecchi maglioni perché non hai bambini ai quali regalare delle manopole, trasformale in scaldamuscoli da usare in casa o quando fai ginnastica: taglia le maniche della maglia sotto le ascelle, poi rifinisci la parte superiore e il gioco è fatto.

Infine, perché non coordinare i guanti con uno scaldacollo? Una volta che hai seguito il tutorial per il riciclo dei maglioni per ricavare le muffole da donna, ti avanzerà la parte superiore del golf. Devi tagliare da un’ascella all’altra, quindi al di sotto del giro manica, per ottenere il tuo anello praticamente già pronto da mettere al collo. Devi solo rifinirlo con una bordatura che impedisca alla striscia di maglia di disfarsi.