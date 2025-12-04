Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

iStock Maglioni Natalizi: i migliori Christmas Jumpers

Chi si ricorda la faccia sconcertata di Mark Darcy nel Diario di Bridget Jones mentre indossa con sommo imbarazzo il suo Christmas Jumper? Quel tempo è finito. Oggi, il maglione natalizio non è più un semplice capo ironico da nascondere sotto il cappotto alle cene di Natale, ma è diventato il vero protagonista delle festività.

Che siate alla ricerca di un tocco glam per l’aperitivo della Vigilia, di un modo per dichiarare il vostro amore al mondo, o di una “divisa” ufficiale per la colazione di Natale in famiglia, ecco la guida definitiva ai maglioni più cozy e cool della stagione.

Solo per lei: tra chic e kitsch

Quest’anno le tendenze Christmas Jumper si dividono in due macro-categorie: il Nordic Chic e il Party Pop.

Se le renne dal naso rosso vi sembrano eccessive, puntate tutto sui motivi Fair Isle. Greche geometriche, fiocchi di neve stilizzati e tonalità neutre (bianco panna, grigio perla, blu notte) trasformano il maglione natalizio in un capo raffinato.

Il consiglio di stile: indossalo con una gonna midi in satin o pantaloni di velluto a coste per un look sofisticato da “chalet di lusso”.

Offerta Gyabnw Maglione fantasia jacquard natalizio

Per chi ama osare, via libera a paillettes, pompon e filati lurex. Il maglione diventa un gioiello, con scritte fun e aggiunta di sparkling, perfetto per brillare sotto le luci natalizie

Il consiglio di stile: smorza l’effetto “albero di Natale” abbinandolo a un paio di jeans mom fit e stivaletti minimal.

Jezonga Maglione rosso Meowy Christmas

Celanisai Maglione rosso con drink glitterato

Due Cuori e un maglione: il trend di coppia

C’è qualcosa di innegabilmente dolce (e terribilmente divertente) nel coordinarsi con la propria dolce metà. I maglioni matchy-matchy per le coppie sono esplosi in popolarità.

Kourik Maglioni natalizi fantasia luci

Non devono per forza essere identici, ma che si completano. E se vuoi sorprendere tutti, scegli il Christmas Jumper di coppia personalizzabile!

Fashwork Maglione natalizio con nome personalizzabile

Se siete una coppia ironica e che non si prende troppo sul serio, scegliere la stessa stampa gigante di Babbo Natale o di un elfo. È l’opzione perfetta per il pranzo dai suoceri per dimostrare che siete una squadra unita e piena di autoironia.

Se il vostro partner è riluttante, iniziate con qualcosa di sobrio, magari un semplice maglione blu con piccoli fiocchi di neve, prima di passare alla renna con le luci a LED incorporate!

Kourik Maglione natalizio luci LED renna

Team Santa: maglioni per tutta la famiglia

Non c’è nulla che gridi “Natale” più di una foto di famiglia dove tutti, dai nonni ai nipoti, indossano lo stesso outfit.

Volete sentirvi come i reali inglesi o danesi nella loro cartolina di auguri ufficiale? Indossare maglioni coordinati (magari in una tonalità blu notte o bordeaux elegante) conferisce subito quell’ordine visivo e quella compostezza perfetta per la foto di rito da mandare su WhatsApp a tutti i parenti. Anche il caos dei bambini sembrerà incredibilmente stiloso.

Namatime Set maglioni natalizi famiglia

Se volete divertirvi alle cene pre-natalizie è il contest per il “Miglior Maglione Brutto”, allora più sarà esagerato — pensate a renne con nasi in 3D che si illuminano, campanellini che suonano a ogni movimento, o ghirlande di tinsel cucite sopra — più avrete chance di vincere. Con il trend Mini-Me (adulti e bambini uguali) avrete già la vittoria in mano! Molti brand ora offrono taglie che vanno dalla 0-3 mesi fino alla XXL per adulti, così da accontentare tutti.

Kourik Maglioni natalizi bambini con luci led

La vera novità degli ultimi anni? Il maglioncino coordinato per il pet di casa. Vedere il vostro cane (o gatto, se si lascia vestire) con la versione in miniatura del vostro maglione renderà l’apertura dei regali un momento indimenticabile.

XLong Maglione natalizio rosso cane (small)

Delifur Maglione natalizio rosso cane (big)

