Shopping natalizio a costo zero (quasi). La lista dei maglioni di Natale più amati sotto i 10 euro

3, 5 e 10 euro: non stiamo dando i numeri. Questi sono i prezzi dei maglioni di Natale più amati di quest'anno. Eleva il tuo look acquistando anche felpe, t-shirt e mini dress natalizi

iStock Maglioni di Natale: i modelli a meno di 10 euro

“It’s timeeee” vocalizza Mariah Carey, in quello che ormai è diventato un rito che anticipa i tempi e che fa felici tutti quelli che attendono con ansia il periodo più magico dell’anno. Perché sì, è tempo di pensare al Natale, anche se il countdown ufficiale comincia solo il 1° dicembre. E va bene, accettiamo che i conservatori rispettino le tradizioni ma giocare d’anticipo, ammettiamolo, è una vera strategia di sopravvivenza. E se non vogliamo farlo con gli addobbi, quanto meno, facciamolo con i maglioni di Natale, perché quelli sì che stanno andando a ruba.

Elfi, renne, alberi e Babbo Natale sono lì, in attesa solo di essere indossati sotto forma di maglioni e non solo. Ci sono, infatti, t-shirt a maniche lunghe, felpe e persino minidress: tanti capi diversi, ma con un’unica missione, quello di elevare ogni look a perfetto Christmas Style.

La scelta è più ardua che mai quest’anno, motivo per cui giocare d’anticipo è doveroso, ma la buona notizia c’è: tra i modelli più desiderati ne abbiamo selezionati 17 a meno di 10 euro, in perfetto mood salva-portafoglio. Ma c’è anche una notizia cattiva: sono quasi sold out. Quindi non c’è molto tempo per pensarci: lasciatevi ispirare dalla nostra selezione fatta su Amazon Haul e riempito il vostro carrello. It’s timeee!

Maglioni di Natale sotto i 10 euro: i modelli più amati

Un giro su Haul, la sezione di Amazon dedicata ai grandi risparmi, ci conferma che la caccia al maglione di Natale perfetto è già iniziata. Lo abbiamo anticipato prima: la scelta è davvero variegata, ma tra le grandi certezze di sempre troviamo che celebrano la tradizione, proprio come piacciono a noi. L’omino pan di zenzero resta il protagonista dei look da sfoggiare durante il periodo dell’Avvento, o anche prima per chi vuole innalzarsi a trend setter, e insieme a lui troviamo anche pupazzi di neve, renne e altri pattern natalizi.

Felpe e maglie di Natale, modelli a 3, 5 e 10 euro

Non solo di maglioni è fatto un look natalizio che si rispetti, ma anche di felpe, t-shirt a maniche lunghe e bluse, così da poter costruire outfit versatili e adatti a ogni occasione. Per stare a casa, per lavorare in smartworking, per le commissioni in città, ma anche per il tempo libero e per i viaggi. Insomma: per tutto. Tra i modelli best seller troviamo le felpe con cappuccio, in versione oversize con la raffigurazione della renna Rudolph e con fit regolare con la stampa di un pupazzo di neve molto cute, perfette da abbinare e leggings e jeans e da indossare all day.

A queste si aggiungono altri modelli per chi ama la semplicità, ma non vuole rinunciare ai look natalizi. E quindi via di pattern e stampe che raffigurano Babbo Natale, renne e fiocchi di neve. Modelli disponibili anche in versione plus size.

E ancora magliette, dal taglio tradizionale con girocollo, passando per modelli più ricercati, non solo per le stampe, ma anche per i dettagli che fanno la differenza. Tra i nostri modelli preferiti ci sono quelli con strass e glitter, tagli asimetrici e spalle scoperte: perfetti per le uscite serali, per le cene di Natale e per gli appuntamenti in famiglia durante le feste.

Mini dress di Natale: 4 modelli a meno di 10 euro

Se l’obiettivo di quest’anno è quello di elevare ancora di più lo stile, allora, i mini dress natalizi sono quello che ci vogliono per riempire di magia le giornate che ci separano al 25 dicembre. Possono essere indossati di giorno, per look vivaci che non passano inosservati, o di sera con qualche dettaglio scintillante che innalza l’outfit a regina delle feste. Non mancano, poi, modelli più eleganti, perfetti per party, cene di Natale e incontri con i parenti.

E se cercate più ispirazione natalizie, a prezzi piccolissimi, scoprite tutti i prodotti Amazon Haul qui.