Matchy matchy dentro e fuori casa. 13 felpe per tutta la famiglia a meno di 15 euro

Non serve spendere tanto per vestirsi bene! Le felpe per tutta la famiglia costano meno di 15 euro e sono favolose!

IPA Le felpe dell'autunno

Calde, comode e alla moda: sono le felpe da sfoggiare dentro, ma anche fuori casa! Su Amazon Haul le trovi a meno di 15 euro, con modelli che ti consentono di creare outfit favolosi, spendendo poco e accontentando tutta la famiglia.

In più risparmi grazie alla promozione di Amazon Haul che ti accoglie con uno sconto ulteriore del 10% sul tuo primo ordine: impossibile non approfittarne!

Felpe da donna

Tanto semplice quando versatile, la felpe da donna perfetta non è pesante, è comoda e si abbina con tutto. Puoi abbinarla ai jeans baggy e ad una t-shirt per un look urban oppure usarla al posto del cappotto durante il giorno, sfoggiandola con stivali, leggings e non solo. Il prezzo è sempre bassissimo e i modelli tanti, da acquistare tutti per essere sempre alla moda con la tua felpa preferita.

Sceglila oversize, in colori neutri, con zip e cappuccio, per un look easy, oppure in versione crop e super comoda per un outfit femminile. Per un risultato ancora più casual opta per una felpa con mezza zip e dal materiale caldo. Mentre se vuoi stupire tutti e distinguerti prova le felpe con scritte. Quella con stampe anni Ottanta e stile pullover è adorabile, proprio come quella con disegnato un gatto, perfetta per le amanti dei mici.

Felpa da donna casual Felpa da donna in due colori con zip e cappuccio. Prezzo: 7,45 euro

Felpa da donna crop Felpa da donna corta e larga. Prezzo: 9,58 euro

Felpa da donna pullover Felpa da donna con mezza zip. Prezzo: 10,11 euro

Felpa da donna con scritta Felpa da donna divertente con scritta. Prezzo: 11,19 euro

Felpe unisex

Da uomo e da donna, comodissime, ma anche alla moda: sono le felpe unisex. Le acquisti, le paghi pochissimo e le può indossare anche lui. La nostra preferita? Quella rosa (ma è disponibile anche in verde e caffè) da usare per fare sport oppure per uscire, perfetta per una passeggiata con il cane oppure per stare in casa, sfoggiando un look curato. Avvolge e non stringe, il tessuto è ottimo e i colori a disposizione sono davvero favolosi.

Per una vestibilità che sia perfetta (e regolabile) scegli una felpa con coulisse, puntando sulle tonalità che raccontano l’autunno e l’inverno: marrone, bianco, grigio o il classico nero. Si infila e ti avvolge in un caldo abbraccio, ma è anche comodissima grazie allo scollo ampio.

La felpa pullover resta poi una scelta vincente, soprattutto per creare un look street style che segua le tendenze delle it-girl. Questo modello di felpa, ad esempio, è amatissimo da celeb come Hailey Bieber o Kendall Jenner, abbinato a pantaloni da ciclista, sneakers e un cappellino. Infine lasciati stregare dalle felpe super over, che puoi scambiarti con tuo marito o il tuo ragazzo, per proteggerti dal freddo e per creare un look sporty chic.

Felpa unisex over Felpa in vari colori. Prezzo: 10,53 euro

Felpe per bambini

Le mamme (e le zie) lo sanno bene: le felpe salvano i look dei bambini! Si infilano con facilità e si lavano allo stesso modo. Sono calde, ma non intralciano il bambino nei movimenti, proteggendolo dal freddo senza farlo sudare. Su Amazon Haul si possono trovare tantissimi modelli super divertenti e originali, anche per neonati.

La più amata è la felpa a lupetto, disponibile per 12, 18 o 24 mesi in vari colori. A collo alto e calda, ha due bottoni sul collo che rendono più semplice infilarla. E se la felpa con i dinosauri è davvero dolcissima, e amatissima da tutti i bambini, quella rossa ci proietta già nello spirito delle feste ed è perfetta da regalare.

Felpa bambino collo alto Felpa unisex per bambine e bambini in vari colori. Prezzo: 12,00 euro

Offerta Felpa bambino rossa Felpa bambino a collo alto. Prezzo: 12 euro