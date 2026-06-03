Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

iStock L'abito bianco estivo perfetto per la tua estate

Ogni anno, con l’avvicinarsi della bella stagione e l’innalzarsi delle temperature, il nostro guardaroba subisce una naturale metamorfosi, richiamando a gran voce tonalità chiare e tessuti impalpabili. Il desiderio di sfoggiare un immacolato Little White Dress, l’iconico abitino bianco che incarna l’essenza stessa dell’estate, diventa irresistibile e quasi necessario. Eppure, la realtà dello shopping si rivela troppo spesso frustrante. La ricerca dell’abito candido ideale si scontra sistematicamente con ostacoli che sembrano insormontabili: da un lato, materiali sintetici e pesanti che trasformano le giornate più calde in un incubo, trattenendo l’umidità; dall’altro, tessuti così sottili da creare quel temutissimo e imbarazzante effetto trasparenza. Quante volte abbiamo provato un modello all’apparenza delizioso, per poi accorgerci che svelava fin troppo sotto la luce diretta del sole?

Fortunatamente, quest’anno la vostra caccia al tesoro può dirsi ufficialmente conclusa.

L’abito bianco perfetto che stavi aspettando (e low cost!)

L’abito perfetto, fresco, coprente e di tendenza, esiste e si trova comodamente su Amazon. Firmato dal brand EXCHIC, non è solo una promessa del marketing, ma un capo supportato da un vero e proprio plebiscito virtuale: conta infatti più di 2300 recensioni positive da parte di donne che hanno finalmente trovato il loro alleato di stile per i mesi più caldi.

EXCHIC Abito midi in viscosa

Il segreto di questo hype? Un mix materico che vi farà dimenticare l’afa. Scordatevi l’effetto “sauna”: questo midi dress in viscosa ed elastan è un’autentica carezza sulla pelle. Traspirante e leggerissimo, possiede però un twist fondamentale: l’intreccio denso delle fibre garantisce una coprenza totale, archiviando per sempre l’ansia da trasparenze indesiderate. Zero stress, massima freschezza.

EXCHIC Abito midi in viscosa

3 abiti bianchi, valorizzanti, freschi (sotto i 40 euro)

A livello di fit, è puro amore a prima vista. Laè pensata per esaltare qualsiasi fisicità con un’attitude assolutamente effortless. Il girocollo essenziale bilancia perfettamente il romanticismo delle, mentre la vita alta ed elasticizzata abbraccia le forme, definendo la figura con un pizzico di sensualità ma senza mai segnare o costringere. Il tocco finale lo dà la, che regala un movimento danzante e iper-femminile a ogni passo.Ma il vero superpotere di questo capo è la sua estrema versatilità, complice il genialeda infilare al volo, senza impazzire con zip o bottoni. Di giorno fa subito vacanza abbinato a sneakers in tela e maxi borsa in rafia. Al tramonto, basta un rapido switch di accessori: aggiungete un sandalo gioiello , un tacco o un blazer dal taglio maschile, ed eccolo trasformarsi nella divisa chic per l’ufficio, per un date romantico o un party estivo. Un solo capo, un’infinità di look.

Nel guardaroba estivo un solo Little White Dress non è mai davvero abbastanza, la nostra sessione di shopping su Amazon non si è certo fermata qui. Se il modello EXCHIC vi ha conquistate ma avete voglia di esplorare altre vibes o dettagli diversi, abbiamo curato per voi una mini-selezione di alternative altrettanto irresistibili. La regola d’oro resta assolutamente invariata: tessuti freschissimi, fit pazzeschi e, soprattutto, zero rischio trasparenze.

Yuson Abito midi in cotone scollo a V

Se cercate vibes più bohémien e sbarazzine, il mini abito di Yuson Girl è il pezzo da mettere subito nel radar. Realizzato in 100% cotone, gioca tutto su un delizioso effetto traforato dal sapore squisitamente estivo. Il suo asso nella manica? Un design a doppio strato con fodera interna che garantisce massima traspirabilità, azzerando del tutto il rischio trasparenze.

Il taglio corto, perfetto per slanciare le gambe, è bilanciato da un elegante scollo a V e da maniche leggere lasciate a singolo strato per un sensuale effetto cut-out. A definire le proporzioni ci pensa la comoda vita alta ed elasticizzata, che regala alla silhouette un’allure romantica e rilassata.

Praticissimo da infilare, è l’alleato easy-chic per eccellenza: fantastico come sofisticato cover-up sopra il bikini in spiaggia, diventa il look da giorno ideale se mixato con sandali flat, occhiali scuri e un maxi cappello di paglia. Fresco, naturale e incredibilmente cool.

Offerta Only Abito midi in cotone

Per le amanti dell’estetica minimal anni ’90, arricchita però da un twist romantico, il modello ONLHELENA firmato ONLY è un assoluto must-have da aggiungere al carrello. Realizzato in puro e fresco cotone al 100%, questo mini abito bianco punta tutto su un’eleganza effortless e delicata. Il profondo scollo a V è sapientemente impreziosito da dettagli in pizzo che regalano un’allure iper-femminile, perfetta per chi cerca un look curato ma senza sforzo.

A fare la differenza in questo caso è la struttura sartoriale del capo: troviamo infatti una pratica chiusura a zip e spalline sottili completamente regolabili, pensate per garantirvi una vestibilità letteralmente custom-made. La silhouette fit and flare scivola dolcemente ad A partendo da una vita media, abbracciando la figura e assecondando i movimenti senza mai segnare.

Il design smanicato lo rende il vostro partner in crime ideale per sfidare le temperature più alte con la massima comodità. Perfetto da sfoggiare di giorno per un look casual e vacanziero, vi basterà aggiungere una borsa baguette e un paio di sandali minimal per ottenere un outfit estivo fresco, chic e assolutamente impeccabile.

Offerta Urban Classic Abito longuette ampio in cotone

e il vostro mantra estivo è “volumi over e comodità assoluta”, l’abito firmato URBAN CLASSICS è destinato a diventare la vostra nuova divisa daily. Realizzato in morbido jersey di puro cotone, questo modello dalla vestibilità loose unisce un’attitude incredibilmente rilassata a dettagli dall’effetto wow. A catturare lo sguardo è il profondo e geometrico scollo quadrato, ripreso in modo speculare anche sulla schiena lasciata sapientemente scoperta, e sostenuto da spalline larghe e ultra-confortevoli.

Il vero focus del design è la gonna, che scende elegante fino a una versatile lunghezza 7/8. Dalla vita in giù, infatti, una cascata di volant a doppia fila si apre in ampie balze, creando un gioco di volumi divertente, arioso e iper-femminile.Privo di chiusure complicate, si infila in un attimo e vi veste letteralmente da capo a piedi. Inclusivo – grazie a– e delicatissimo sulla pelle, è il capo spensierato per eccellenza. Provatelo con un paio di chunky sandals o delle sneakers dal sapore retrò: sarete perfette per affrontare la giungla urbana o una passeggiata lungomare con una dose massiccia di stile e zero stress termico.

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