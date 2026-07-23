Arisa con il bikini metallizzato è una dea e tutte dovremmo imitarla

Arisa su Instagram con il bikini metallizzato è una vera dea e ci svela la tendenza che tutte dovremmo seguire.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Arisa

Il bikini metallizzato è di tendenza ed è la scelta giusta per chi vuole sentirsi una dea, al mare o in piscina. Ce lo insegna Arisa che non ha paura di osare e che negli anni ci ha spesso stupito con le sue trasformazioni fisiche. Dai tempi di Sincerità, quando salì sul palco di Sanremo con occhiali dalla montatura bold e caschetto, ne è passato di tempo.

Da allora la cantante ha spesso sperimentato stile e look, cambiando anche il suo aspetto fisico. Una cosa non è mai cambiata però, la sua passione per bikini particolari e mai scontati. L’ultimo è quello metallizzato, un grande trend dell’estate 2026, che l’artista ha deciso di sfoggiare nella sua vacanza al mare.

Arisa con il bikini metallizzato su Instagram: una dea al mare

Reduce dal successo di Sanremo 2026 e prontissima per il suo nuovo tour (già sold out), la cantante si è concessa un po’ di relax. Arisa, che ha da poco pubblicato il brano La Costiera Amalfitana con Fabio Rovazzi e Nino D’Angelo, si è regalata una piccola pausa di relax sulla spiaggia.

Per l’occasione ha indossato un bikini metallizzato. Un due pezzi leggermente arricciato, costituito da un top comodissimo e slip brasiliano. “Femmina”, ha scritto Arisa, commentando le immagini pubblicate su Instagram in cui posa fra gli scogli con i capelli sciolti, un make up leggerissimo e la consapevolezza di essere favolosa con il suo bikini metallizzato.

Arisa non è la prima celeb che ha scelto di abbracciare questa tendenza, puntando sul bikini metallizzato. Un trend arrivato dagli Stati Uniti dove star come Gigi Hadid e Kylie Jenner hanno lanciato il trend. Le regole da seguire sono poche, ma fondamentali. Prima di tutto punta su un bikini che sia essenziale nelle forme con top a triangolo e slip con fit regolabile e soprattutto senza imbottiture di alcun tipo.

A fare la magia infatti sarà il tessuto metallizzato che renderà il costume super sofisticato e luminoso, catturando la luce e trasformandoti in una dea, proprio come Arisa. Il bello del bikini metallizzato è che si presta ad essere interpretato in tanti modi. Puoi indossarlo in spiaggia, ma anche usarlo per l’aperitivo, abbinandolo ad una camicia in lino aperta oppure ad una gonna lunga. La sua capacità di catturare la luce ti farà apparire splendida, esaltando l’abbronzatura e vestendoti di riflessi, proprio come se fossi una dea.

Tutto quello che dovrai fare sarà scegliere il modello che preferisci. E i colori? La scelta qui dipende dal tuo sottotono e dalle nuance migliori per valorizzare l’incarnato. Il bikini argentato, ad esempio, è perfetto per chi ha un incarnato chiaro, mentre il bikini dorato è perfetto per chi ha una pelle con sottotono caldo e leggermente dorata. In alternativa troviamo anche il bikini nero metallizzato, quello bronzo oppure rame. Per costumi eleganti e favolosi da sfoggiare durante la stagione calda per apparire favolose in spiaggia e non solo.

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