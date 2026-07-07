È di nuovo estate, ed è di nuovo il bikini la sola cosa che accettiamo di indossare dalle prime ore del mattino fino a sera: i modelli à la page tra cui scegliere secondo le passerelle di stagione

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Christopher Esber Womenswear Spring/Summer 2026 show

Per una fashionista che si è profondamente meritata tale appellativo, riuscire a scovare il bikini perfetto è un affare serio — e arduo — esattamente quanto trovare la persona giusta. Forse persino di più. Fortunatamente quest’anno è stata proprio la moda mare a rompere gli indugi, trasformando il bagnasciuga in una passerella a cielo aperto, tra picchi altissimi di nostalgia, accenti rétro e tessuti che sfavillano sotto il sole. Quasi letteralmente.

Ma dimentichiamo i soliti cliché: i due pezzi del momento sono audaci, versatili e pronti a conquistarsi persino l’aperitivo; tanto che somigliano più ad un vero e proprio manifesto di stile, uno fatto tessuto idrorepellente, piuttosto che a indumenti puramente funzionali.

D’altra parte non esiste un altro capo in grado di incarnare così bene lo spirito di stagione, e le tendenze beachwear attuali parlano chiaro: il costume si è evoluto, ora rubando i dettagli all’alta gioielleria, ora riscrivendo il passato, ora assumendo tagli strategici, pensati appositamente per valorizzare qualsivoglia silhouette. Non si tratta più esclusivamente di abbigliamento da spiaggia, ma del pezzo forte del guardaroba estivo.

Dai riflessi liquidi ai grandi ritorni vintage, ti sveliamo di seguito i 5 modelli cult che definiscono l’estetica di questa estate. Pronta a rifare la valigia? Perché ce ne sarà senz’altro bisogno, viste anche le imperdibili occasioni che caratterizzano il periodo di saldi.

Bikini con dettaglio gioiello, per brillare sotto il sole (come e più di una vera diva)

Chi ha stabilito che i gioielli si indossino solo ed esclusivamente su orecchie, collo, braccia e dita? Dopo aver fatto il loro ingresso in cabina armadio, conquistando abiti leggeri, top, gonne e sandali, ecco i classici dettagli luccicanti approdare anche nel mondo beachwear: strass, cristalli, anelli metallici e minuscoli, graziosi charms sono quest’anno i diretti responsabili di aver trasformato il bikini in qualcosa di più. Lo si è appurato in pedana da Gucci, con la puntuale conferma del fast fashion, la regola è tendenzialmente una: silhouette essenziali chiamano tocchi preziosi, per elevarsi.

Sulla medesima scia, anche le perline sono tornate per aggiungere ai costumi dell’estate 2026 un’aura simile: spalline decorate con pietre colorate o cintine impreziosite da gemme bastano già da sé a renderli i protagonisti assoluti del look da spiaggia, senza bisogno di accessori aggiuntivi. A patto che non si parli di una borsa mare à la page, lì allora il discorso cambierebbe di certo.

Bikini dai colori pop e a fantasia, l’alternativa preferita di chi non ha paura di osare

Dopo interminabili inverni dominati da palette neutre e tonalità fin troppo sobrie, è (anche) grazie al bikini che nel 2026 siamo finalmente tornati ad apprezzare il colore. Rosso pomodoro, arancione, giallo, verde chartreuse, blu Cina, rosa e azzurro: in questo preludio d’estate abbiamo visto le tonalità pop prendersi tutta la scena, e su ogni modello esistente, dal monocromo a quello a fantasia.

Motivi ispirati al mondo marino, rétro, floreali, optical, marinière, a pois, vichy, tropicali e chi più ne ha più ne metta, già in passerella se ne erano visti in tutte le salse ed è ufficiale: da Etro a Pucci fino alle spiagge più belle del globo, i due pezzi stampati sono definitivamente tornati a regnare.

Bikini metallizzati, per tutte quelle volte in cui semplicemente abbagliare non basta

Del resto siamo nell’era del massimalismo, di nuovo: può davvero finire qui? Ovviamente la risposta è no. In quanto al capitolo beachwear, la tendenza più “bold” dell’estate 2026 è senza ombra di dubbio quella dei bikini metallizzati. Saltano all’occhio sui feed dei social, per ovvi motivi, e nelle tenute vacanziere delle celebrities più attente alla moda: quelli del momento sono talmente riflettenti da sembrare quasi liquidi.

Il merito è tutto dei loro caratteristici tessuti ad effetto glossy, in versione argento, come quelli di The Attico e Emporio Armani, oro oppure bronzo, pronti ad amplificare la tintarella facendo letteralmente brillare chiunque li scelga. È una promessa.

Bikini con bordi a contrasto, sporty sì, ma con estrema classe

Amanti del minimalismo, a rapporto: i mitici bikini dai bordi a contrasto, quelli che spopolavano negli anni Settanta, sono tornati e rappresentano attualmente l’alternativa più cool ai soliti modelli in tinta unita. Che si tratti di basi nere e profili bianchi, o viceversa, oppure ancora di nuance vivaci e fasce neon, in pieno stile color block, stupisce sempre constatare come questo dettaglio discreto sappia valorizzare la silhouette con assoluta semplicità.

Tommy Hilfiger - Bikini Donna Bikini con bordi a contrasto pezzo sopra

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Essenziale ma non troppo, pulito, grafico e dal sapore vagamente rétro, questo popolarissimo concetto che abbiamo visto andare forte a partire dalle passerelle, da Toteme a Tommy Hilfiger, dà il meglio di sé tanto sul triangolo basico quanto su balconcini, fasce e persino slip sgambati.

Bikini a triangolo: bentornato anche nel beachwear, minimalismo anni Novanta

Ultimo ma non per importanza, sottilissimo e così minimal da sembrare quasi invisibile, il bikini a triangolo resta anche — e soprattutto —per l’estate 2026 uno dei modelli più desiderati in assoluto. Complice il rumoroso ritorno dell’estetica anni Novanta, in mezzo a Capri pants, jeans skinny e slip dress, stiamo vedendo le varianti in circolazione farsi sempre più pulite grazie a laccetti sottili e tagli essenziali, enfatizzate da tonalità classiche quali il nero, il bianco, il marrone e il blu navy ma anche da sfumature sorbetto a dir poco irresistibili.

Come mai funzionano tanto bene? Perché parliamo del modello effortless per eccellenza, quello che in un modo o in un altro, inspiegabilmente, finisce sempre in valigia, visto anche lo scarso spazio che occupa, e che non passerà mai davvero di moda. Parola di Zimmermann, ma anche — e soprattutto — di trendsetter.