I saldi estivi continuano su Amazon: tutti i costumi in offerta (anche di marca) che dettano tendenza a meno di 30 euro

Interi, a due pezzi e con dettagli che non passano inosservati: i costumi più desiderati dell'estate sono finalmente in sconto e li paghi a meno di 30 euro (anche quelli di marca). Scopri la nostra selezione.

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice

iStock Costumi da bagno in offerta

I costumi sono una cosa seria, e guai a considerarli come semplici indumenti per fare il bagno al mare o in piscina. La moda, anche quella iconica degli anni passati, ci ha insegnato, e lo fa ancora, che questi sono capi essenziali del nostro guardaroba estivo, perché lo stile vuole sempre la sua parte, anche quando le temperature sfiorano i 40 gradi.

Bikini, trikini, costumi interi che negli ultimi anni sono tornati a dominare i trend del beachwear e lo hanno portato anche in città: di indossare costumi non ci stanchiamo mai. Per questo abbiamo sempre una scusa per comprarne di nuovi, e quella scusa, oggi, si chiama saldi estivi.

E sì perché è proprio grazie ai saldi che abbiamo individuato tantissimi modelli, tra quelli di tendenza dell’estate 2026, a prezzi scontatissimi su Amazon. Ci sono anche costumi di marca e in questa selezione li trovi tutti a meno di 30 euro. Scopriamoli insieme.

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Bikini donna: i modelli dell’estate a meno di 30 euro

Se dici estate dici anche bikini. Il costume femminile per antonomasia caratterizzato da due pezzi continua a dominare le tendenze. Si tratta di un evergreen che, negli anni, è stato declinato in tantissime versioni. Difficile sceglierne uno soltanto.

Tra i modelli più in voga troviamo la combo push up, nella parte alta per sostenere il seno, e vita alta che avvolge la silhouette e garantisce massimo comfort anche in spiaggia.

Must have di sempre, e per sempre, è invece il bikini a triangolo. Un grande classico dell’estate, leggero, versatile e regolabile, disponibile sia con l’imbottitura che senza.

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Costume a triangolo push up Un bikini intramontabile da indossare ogni giorno

Non disponibile.

Per chi vuole osare, giocare con i colori ed elevare ancora di più il proprio stile al mare e in vacanza, sono disponibili tantissimi altri modelli che non passano inosservati. Dalle fantasie più inaspettate e col fascino vintage ai pois, che non tramontano mai, passando per modelli a fascia, con scollo a V, monospalla o con dettagli inaspettati, sia nella parte alta che in quella bassa.

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Biini monospalla Il costume dal sapore retrò

Costumi interi a meno di 30 euro: la moda mare si sposta anche in città

Negli ultimi anni il costume intero è tornato e lo ha fatto in grande stile. Da semplice indumento per il bagno al mare o in piscina si è trasformato in un capo imprescindibile dell’estate, che si indossa anche in città. Colorati, stampati o monocromatici, semplici, ma d’effetto o con scollature particolari e dettagli cut out, i modelli della moda estate 2026 sono tantissimi e sono tutti irresistibili. Si indossano in tanti modi diversi: abbinati a shorts, che esaltano la parte alta, con maxi camice aperte, chiuse e annodati in vita, abbinati a copricostumi eleganti o sbarazzini e persino sotto ad abiti trasparenti.

Insomma il costume intero sta bene a tutte e con tutto, per questo consigliamo di approfittare dei saldi Amazon per farne incetta. Cominciamo con i modelli semplici e monocromatici, quelli che grazie alla semplicità esaltano forme del corpo e silhouette e possono essere indossati da mattina a sera, anche per aperitivi al tramonto e feste in spiaggia. Anche in versione “pancia piatta”.

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I modelli, sopratutto quando parliamo di costumi da bagno, non si esauriscono nella loro semplicità e, anzi, vengono riproposti in versioni che non passano inosservate. Tra i nostri preferiti ci sono i costumi con volant e con cut out strategici, nella parte alta o nel retro, quelli bicolor e quelli con gonna annessa che diventano, all’occorrenza, anche copricostume per vivere la giornata in spiaggia con un indumento all in one.

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Calvin Klein, i costumi da bagno di marca in offerta su Amazon

I grandi affari dell’estate non finiscono qui, soprattutto quando si parla di moda mare. E sì perché in occasione dei saldi estivi è possibile acquistare i costumi di Calvin Klein a prezzi mai visti!

Tra i nostri preferiti c’è sicuramente quello intero che, grazie all’offerta, costa poco più di 30 euro. Cosa ci piace è presto detto: taglio cut out sullo scollo, scritta in vita e profonda scollatura sulla schiena. Completamente foderato, poi, ha un’ottima vestibilità e può essere indossato al mare e in città.

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Non mancano, ovviamente, le offerte anche sui costumi a due pezzi del marchio. Tra i nostri best have ci sono il bikini due pezzi con triangolo e fascia logata e quello in versione bralette. Si può comprare il completo, oppure giocare con due pezzi differenti, ma dello stesso brand, per costruire un beach look completamente personalizzato.

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Copricostumi e camicie: completa il look

Non possiamo parlare di look da spiaggia se non abbiamo il giusto copricostume. Se vuoi completare il tuo outfit per il mare, per la piscina e le vacanze, allora approfitta dei saldi Amazon per portarti a casa i migliori modelli a poco più di 10 euro. Tra i nostri preferiti ci sono:

la maxi camicia bianca, da lasciare aperta o chiusa, o da annodare in vita in combo con shorts e minigonne,

il kimono in pizzo, un grande classico nella sua versione più elegante (perfetto per aperitivi e feste in spiaggia)

il copricostume all’uncinetto, il capo boho chic che fa subito vacanza, anche se non sei al mare

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