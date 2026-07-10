IPA La tendenza dell'estate la detta Michelle Hunziker con i suoi costumi bianchi

Guardando i post e le storie dei vip nostrani e non, possiamo dire che le vacanze sono ufficialmente iniziate. Tra le più attese ci sono quelle di Michelle Hunziker che recentemente ha vissuto un momento privato molto emozionante, il matrimonio della primogenita Aurora. Una tre giorni di festeggiamenti a cui la showgirl svizzera si è preparata concedendosi qualche momento di relax al mare o in piscina.

I fan della conduttrice e i più attenti appassionati di moda non si sono fatti sfuggire l’outfit di Michelle che per questa estate ha deciso di cavalcare in pieno le tendenze e di sfoggiare costumi bianchi. Nonostante il total white in spiaggia sia un evergreen che ogni anno viene riproposto, l’estate 2026 ha deciso di eleggerlo la nuance della stagione. Un po’ come il nero, infatti, il costume bianco è eleganza allo stato puro e Michelle Hunziker in questo campo è la vera regina.

Nonostante il suo carattere spumeggiante, la showgirl nel corso degli anni ci ha ispirato con outfit sobri, raffinati e di carattere e anche per il beachwear sarà la nostra musa, merito dei suoi costumi che di sicuro correremo a comprare e indossare.

Il costume intero bianco è un grande classico

Inutile negarlo: siamo sempre state innamorate del costume intero. Mentre prima lo usavamo con parsimonia perché faceva un pò stile granny da alcune stagioni si è preso la sua rivincita e spopola nelle collezioni moda e nei look delle star. Anche Michelle Hunziker si è fatta attrarre da questo modello, ma lei ha fatto di più. Ha deciso di puntare su quello bianco nella versione basic: praticamente il non plus ultra della semplicità che lo rende così sofisticato che non hai bisogno di altro per sentirti alla moda.

Il costume intero poi è così versatile che lo puoi indossare anche in città con un paio di shorts o una gonna midi. Oltre al modello minimal, ci sono diverse alternative, da quello con applicazioni, a quello con cut out, fino a quello con fibbie o profili a contrasto. Un modello per ogni gusto.

I costumi bianchi interi selezionati da noi

SHEKINI Costume da bagno intero bianco minimal

CUPSHE Costume da bagno intero con volant

SHEKINI Costume da bagno intero con scollo a V

RELLECIGA Costume da bagno intero a fascia

Temptshow Costume da bagno intero crochet

Il bikini a triangolo bianco è una certezza

C’è un modello di costume che non delude mai ed è il bikini a triangolo. Michelle Hunziker ha trasformato questa certezza in una tendenza perché lo ha sfoggiato nella sua versione bianca. A differenza del costume intero, però ha messo da parte la semplicità per preferire un modello che attira la nostra attenzione per i dettagli strategici che lo rendono super femminile. Per la parte superiore ha scelto la versione a fascia scollata, è lo slip a elevare il bikini perché è sgambato e illumina la silhouette con pietre color oro.

Se vuoi copiare il look della conduttrice svizzera, online ci sono moltissimi modelli che si ispirano a quello scelto da lei, ma anche linee più essenziali, perché il bikini a triangolo bianco è sempre una garanzia di eleganza.

Il due pezzi a triangolo da avere in vacanza

Offerta Vijamiy Costume da bagno a triangolo

CMTOP Costume da bagno a triangolo con applicazioni

JFAN Costume da bagno a triangolo push-up

SHEKINI Costume da bagno a triangolo halter

JFAN Costume da bagno a triangolo con perline

Il bikini bianco con ferretto semplice e femminile

Michelle Hunziker per il suo look beachwear ha deciso di puntare sulla semplicità non solo nella scelta del colore ma anche nel modello. Lo dimostra un altro bikini sfoggiato durante la sua vacanza in Puglia: con ferretto, è uno dei più amati perché è versatile e comodissimo, inoltre puoi trovarlo facilmente online.

Come per quello a triangolo, ci sono diverse versioni come quella basic, con drappeggi e applicazioni, molto dipende da come lo indossi. Seguendo l’esempio di Michelle Hunziker puoi allacciarlo al collo e abbinare uno slip con laccetti, con l’aggiunta della camicia a righe come copricostume avrai un outfit femminile e sensuale da copiare subito con i modelli che abbiamo selezionato per te.

I modelli più cool

EODJXIO Costume da bagno con ferretto

Generico Costume da bagno con ferretto e dettagli

CRZ YOGA Costume da bagno con ferretto minimal

Ocean Blues Costume da bagno con ferretto incrociato

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