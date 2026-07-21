Fotocamera, altoparlanti nascosti nelle stanghette e un'intelligenza artificiale che ti spiega cosa hai davanti. I Ray-Ban Meta Skyler Gen 2 sono un gadget che non sembra tale: si integrano nella montatura come un accessorio normale, senza l'estetica ingombrante tipica della tecnologia indossabile.

Conosciuta come TecnoLaura, sono una tech blogger, content creator e divulgatrice esperta di cultura digitale che racconta in modo pratico e semplice come tecnologia e innovazione possono migliorare la vita di tutti, sviluppando risorse, opportunità e benessere.

Sei al supermercato, il carrello in una mano e il telefono nell’altra, quando arriva un messaggio proprio mentre stai scegliendo cosa mettere nel piatto per cena. Lo apri, rispondi, e in due secondi hai perso il filo di quello che stavi facendo.

O magari sei in vacanza, seduta a un tavolino con un menu scritto in una lingua che non conosci. Tiri fuori il telefono, apri l’app di traduzione, inquadri, aspetti.

Ogni piccolo momento della giornata sembra chiederti lo stesso gesto: mani impegnate, telefono in mezzo, attenzione altrove. E se bastasse solo guardare e fare una domanda a voce?

I Ray-Ban Meta Skyler Gen 2 nascono dalla collaborazione tra Luxottica e Meta e provano a rispondere esattamente a questo bisogno: una fotocamera da 12 MP nascosta nella montatura, altoparlanti invisibili nelle stanghette e un’intelligenza artificiale che vede quello che guardi tu e ti risponde a voce, il tutto dentro un paio di occhiali che dal vivo restano indistinguibili da un normale Ray-Ban. Il modello che abbiamo provato ha la montatura Mystic Violet e lenti Transitions, che si scuriscono al sole, per un accessorio che passa dall’ufficio alla spiaggia senza doversi cambiare.

Ray-Ban Meta Skyler Ray-Ban Meta Skyler occhiali da sole donna, lenti ultra-grandangolari, tecnologia smart, stile elegante e protezione UV

VOTO TOTALE 8 Ray-Ban Meta Skyler Gen.2 Sono occhiali pensati per chi vuole scattare, ascoltare e farsi rispondere senza tirare fuori il telefono ogni due minuti, restando comunque un accessorio da indossare tutto il giorno senza pensarci. Meno indicati per chi cerca video lunghi e continuativi, o si aspetta un display davanti agli occhi. PRO Sembrano un paio di Ray-Ban veri, senza compromessi estetici

L'AI funziona bene

Video di ottima qualità

Ascolti musica senza isolarti

Chiamate chiare anche per strada

Compatibili con lenti graduate

Con la custodia 48 di autonomia CONTRO Con uso intenso autonomia ridotta

Con poca luce la qualità cala

Solo video verticali

Soffrono il caldo Design: occhiali prima di tutto, smart dopo VOTO: 8 La cosa che sorprende di più indossandoli è che non sembrano il gadget iper tecnologico che ti aspetteresti. La montatura ha una linea cat eye, il colore Mystic Violet è elegante di suo e le lenti Transitions passano dal trasparente a una tonalità ametista quando esci al sole, un dettaglio che li rende adatti sia in ufficio che in spiaggia. Pesano 53 grammi, quindi sul naso e sulle orecchie la sensazione è quasi identica a un paio di occhiali normali, non a un dispositivo che porti a fatica. Se hai un tratto più sensibile potresti comunque percepirli leggermente più rigidi rispetto a un classico paio di occhiali da sole. Nella confezione trovi la custodia di ricarica, che funziona anche da power bank, il panno per la pulizia e la guida di riferimento. Un dettaglio utile da conoscere per chi porta gli occhiali da vista è che sono compatibili con lenti graduate, quindi non serve rinunciare a nessuna funzione. L'intelligenza artificiale vede quello che guardi VOTO: 8 La vera novità di questi occhiali smart è Meta AI, che grazie alla fotocamera integrata vede quello che stai guardando. Basta dire "Hey Meta, cosa sto guardando?" davanti a un monumento, come faresti con l'assistente vocale dello smartphone, per sentire la risposta direttamente nell'orecchio. Sei al ristorante all'estero con un menu incomprensibile? Ti basta guardarlo e chiedere una traduzione in tempo reale, la stessa logica alla base degli auricolari con traduzione simultanea: l'AI legge il testo e te lo sussurra, in oltre 15 lingue tra cui inglese, francese, spagnolo, giapponese e mandarino. Se ti capita spesso di viaggiare, può fare la differenza tra uno scambio a gesti e una vera conversazione. Funziona anche per cose più quotidiane: mentre cucini, con le mani impegnate tra farina e pentole, puoi chiedere il passaggio successivo della ricetta o farti suggerire una cena veloce guardando cosa hai in frigo. Non è fantascienza, è semplicemente non dover mai staccare le mani da quello che stai facendo per prendere il telefono. Foto e video VOTO: 8 La fotocamera da 12 MP scatta foto nitide e registra video fino a 3K Ultra HD. Il vantaggio pratico è enorme: quando tuo figlio fa qualcosa di buffo o il gatto si mette in una posa assurda, di solito non fai in tempo a sbloccare il telefono prima che il momento sparisca. Con gli occhiali smart basta un tocco sulla stanghetta o un comando vocale per catturare tutto esattamente come lo stai vedendo tu, in prima persona. Di giorno la qualità è ottima, mentre con poca luce o di sera si perde un po' di dettaglio, quindi meglio non aspettarsi risultati perfetti al buio. Gli altoparlanti open-ear nascosti nelle stanghette fanno arrivare il suono solo a te, senza isolarti dal mondo: puoi ascoltare un podcast mentre cammini e sentire comunque un'auto o qualcuno che ti chiama. I 5 microfoni integrati rendono le chiamate nitide anche per strada e se hai le mani impegnate al supermercato puoi rispondere senza toccare nulla. Autonomia: il compromesso VOTO: nd Qui si trova il vero punto da chiarire prima dell'acquisto. La batteria dichiara fino a 8 ore di uso, ma è un dato che vale per un utilizzo leggero: con chiamate frequenti, molte foto o video, o un uso continuo dell'AI, l'autonomia reale scende più in fretta, spesso a 3-4 ore di utilizzo intenso. La custodia di ricarica aggiunge fino a 48 ore extra, mentre la ricarica rapida porta al 50% in 20 minuti: il compromesso si gestisce bene se prendi l'abitudine di rimetterli nella custodia quando non li usi, un po' come faresti con gli auricolari true wireless. Tutta l'interazione resta vocale e uditiva, senza schermi o ologrammi davanti agli occhi: se ti aspetti notifiche visive stile film di fantascienza, questo tipo di occhiali smart non fa ancora al caso tuo. Sommario Ray-Ban Meta Skyler Gen.2 Design: occhiali prima di tutto, smart dopo 8 L'intelligenza artificiale vede quello che guardi 8 Foto e video 8 Autonomia: il compromesso nd

Conclusioni Ray-Ban Meta Skyler Ray-Ban Meta Skyler occhiali da sole donna, lenti ultra-grandangolari, tecnologia smart, stile elegante e protezione UV C'è un ultimo aspetto da tenere presente prima di indossarli tutti i giorni: gli occhiali hanno un piccolo LED che si accende quando la fotocamera registra, visibile a chi ti sta di fronte, ma non tutti sanno cosa significhi quella luce. Vale la pena essere trasparenti con le persone intorno a te quando li porti in ufficio o durante conversazioni private: più una questione di rispetto reciproco che di regole tecniche, ma è bene averla chiara prima di uscire con loro sul viso ogni giorno. Al prezzo a cui si trovano oggi, restano uno degli strumenti più semplici per vivere i momenti di tutti i giorni senza il telefono di mezzo: non sostituiscono uno smartphone, ma tolgono di mezzo proprio i gesti piccoli e continui che spezzano l'attenzione, dalla traduzione al volo allo scatto rubato. Se cerchi un accessorio che funzioni davvero ogni giorno e non solo in vacanza, è un acquisto che si ripaga nell'uso quotidiano più che nella scheda tecnica. Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

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