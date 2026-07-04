Nausea e mal d’auto in vacanza: con questi occhiali sparisce tutto e stai subito meglio

Con gli occhiali anti nausea fai scomparire come per magia i sintomi di mal d'auto e mal di mare...e ti godi la vacanza!

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Amazon Gli occhiali anti nausea per il mal d'auto da comprare

Se ti è capitato almeno una volta lo saprai. Non c’è nulla di peggio in vacanza che soffrire di mal d’auto o, peggio ancora, di mal di mare. Nausea, spossatezza, sudorazione fredda e malessere generale, questo disturbo può risultare così fastidioso da arrivare a rovinare una gita o una vacanza.

Tutta colpa della stimolazione eccessiva dell’apparato vestibolare dell’orecchio interno provocata dal movimento oscillante e ondulatorio che si sperimenta in auto, sul bus oppure sulla nave.

In questi casi infatti il sistema neurologico non riesce a interpretare nel modo giusto questi movimenti. Questo contrasto ottico-vestibolare provoca dunque i sintomi che conosciamo bene: nausea, stanchezza, vertigini e vomito.

I rimedi a disposizione sono diversi, ma spesso si rivelano inefficaci. Senza considerare la spesa se si finisce per acquistare anche dei farmaci. E se vi dicessimo che qualcuno ha inventato degli occhiali che cancellano il mal d’auto?

Si possono acquistare comodamente su Amazon e chi li ha provati ne è rimasto entusiasta. Si tratta di occhiali con una montatura ultra leggera e senza lenti, con all’interno un liquido blu che si muove. Il segreto della loro efficacia sta proprio in questo liquido.

Come funzionano gli occhiali anti nausea

Gli occhiali infatti ricreano in modo artificiale la linea dell’orizzonte tramite il liquido colorato che si muove nella montatura. Il movimento avviene in senso frontale, a destra e a sinistra, avanti e indietro. In questo modo viene risolto il problema sensoriale che provoca il mal d’auto.

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Facilissimi da portare sempre con sè, in borsa oppure in tasca, gli occhiali anti nausea vanno indossati appena compaiono i primi sintomi. Dopo circa 10-12 minuti questo dispositivo inizierà a sincronizzarsi con la mente e verrà percepito dall’orecchio interno. Nel frattempo gli occhi resteranno fissi su un oggetto che è immobile. In questo modo si riuscirà a eliminare totalmente i sintomi del disturbo.

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Non è necessario usare gli occhiali anti nausea per tutto il viaggio, ma si possono rimuovere, in base alla necessità, e riutilizzare se ci si sente di nuovo male. Un dispositivo ottimo sia per gli adulti, che spesso si trovano a dover fare i conti con il mal d’auto, che per i bambini, colpiti in maggioranza dalla cinetosi (nome scientifico del mal d’auto).

Poiché non hanno lenti, nè una misura e sono leggerissimi, gli occhiali anti nausea si possono condividere e si possono anche indossare sopra ad un altro paio di occhiali.

Spesso questi occhiali vengono venduti su Amazon in comodi set insieme a polsini anti nausea con digitopressione. Quest’ultimi sono dei polsini – simili a quelli usati dai tennisti – che consentono di sfruttare il potere della pressione, in determinati punti specifici del corpo, per alleviare il senso di nausea.

Aiuta dunque a stimolare l’area che si trova tre dita al di sotto della linea del polso, con pressioni ripetute o circolari, efficaci per eliminare i sintomi del mal d’auto.

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