Foulard+borsa di paglia: la combo per un look chic in riva al mare è la tendenza più cool dell’estate

Il foulard torna protagonista del look insieme alla borsa di paglia, una combo che renderà la nostra estate ancora più chic

Foto di Francesca Baranello

Francesca Baranello

Giornalista e Lifestyle editor

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

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Foulard+borsa di paglia: la combo per un look chic in riva al mare è la tendenza più cool dell’estate
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La borsa di paglia con foulard è la combo dell'estate per rendere elegante qualsiasi look

Il foulard è uno degli accessori più versatili che in primavera o autunno annodiamo al collo per proteggerci dai primi freddi con eleganza. Altre volte lo usiamo tra i capelli come fascia, cerchietto o semplicemente per rendere più elegante la coda bassa. Quest’estate è arrivato il momento di portarlo annodato alla borsa, proprio come facevano le dive degli anni ’60 a cominciare da Jane Birkin. Nonostante ci siano un’infinità di modelli di borse, quella di paglia o rafia è immancabile in estate. Con l’aggiunta del foulard sul manico, poi, acquista quel tocco chic che ci regalerà un look cool anche in riva al mare.

Come annodare il foulard alla borsa

Non c’è un unico modo di annodare il foulard alla borsa, molto dipende dalla grandezza della bag, dalla tipologia del fazzoletto di stoffa e soprattutto dalla tua personalità.

Per un look ordinato e più formale ti suggeriamo di avvolgerlo interamente attorno al manico così da coprire l’impugnatura e farlo diventare il dettaglio che rende la borsa di paglia unica.

Tote bag di paglia e foulard
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Il foulard può essere annodato alla borsa di paglia in diversi modi

Più romantica è la versione che vuole il foulard posizionato al lato del manico annodato a formare un morbido fiocco. Se invece vuoi un risultato più effortless una buona idea semplice da realizzare è posizionare il fazzoletto al centro del manico con un nodo lasciando le estremità libere di svolazzare. Ora che abbiamo visto le varie opzioni per annodare il foulard, passiamo alle 3 combo più cool da sfoggiare in spiaggia.

L’abbinamento più estivo è la tote bag con il foulard a fantasia

La usiamo per andare in spiaggia o per una giornata in piscina, la tote bag di paglia è la borsa più estiva che ci sia e può essere elevata con l’aggiunta del foulard, tanto da poterla indossare anche a lavoro. In questo caso la tote bag va scelta in una nuance chiara, mentre per il foulard meglio optare per quello a fantasia, come a righe, a pois o con disegni astratti che andrà a dare un tocco di colore all’insieme. Annodato lateralmente farà sì che l’insieme sia meno formale.

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Borsa in paglia intrecciata e foulard monocromatico

Altro grande classico è la borsa di paglia intrecciata con il foulard. Visto che la lavorazione della bag è già molto impegnativa, per non caricare eccessivamente l’outfit, il nostro consiglio è di optare per un foulard a fondo unico scegliendo la nuance in base al momento della giornata. Per un look da giorno preferisci colori chiari o neutri, mentre per la sera vanno bene anche tinte più intense come il rosso, il bordeaux o il verde scuro.

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Per uno stile Saint Tropez borsa cestino e foulard a fantasia

Puoi indossarla a lavoro o in vacanza, la borsa cestino di paglia è un accessorio chic che diventa ancora più raffinato se aggiungi un foulard a fantasia e che ti farà immaginare di essere in Costa Azzurra semplicemente indossandolo.

borsa a mano di paglia con foulard
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La borsa cestino di paglia diventa più cool con il foulard

Per realizzare questo look scegli la borsa cestino piccola, stesso discorso per il foulard. Se vuoi un risultato boho il nostro consiglio è di optare per una fantasia floreale da annodare lasciando i lembi svolazzanti oppure puoi avvolgerlo attorno al manico per una mise più elegante.

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