Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages La mini-bar più iconica dell'estate, in versione low cost

Spesso nata come iconica pouch o beauty case, la mini bag Longchamp è stata letteralmente reinventata dalle it-girl come vera e propria borsetta da passeggio. Il motivo? Unisce l’eleganza parigina senza sforzo a una praticità insospettabile. E la bella notizia è che, se non volete investire nel pezzo originale, il mercato oggi offre dei dupe low cost davvero pazzeschi.

Se vi siete innamorate di questa silhouette, della sua leggerezza e della combo nylon + patta in finta pelle, ma avete un budget limitato, il web è pieno di alternative valide e incredibilmente simili all’originale.

Un buon “dupe” di questa borsa deve avere tre caratteristiche fondamentali: tessuto impermeabile e lavabile, chiusura a zip robusta, e la classica pattina superiore con bottone a pressione.

Ourdort Mini Borsa a tracolla da donna

Ma come mai questo piccolo gioiello di nylon e pelle sta letteralmente dominando i feed di Instagram e TikTok?

Piccola fuori, “magica” dentro: cosa ci sta davvero?

Quando le temperature salgono, la parola d’ordine nel nostro guardaroba (e per i nostri accessori) diventa “leggerezza”. Eppure, rinunciare a portare con sé l’essenziale è impossibile. Guardando questa mini-bag sembra piccolissima, ma non fatevi ingannare dalle dimensioni. Il segreto del suo successo è proprio la sua capienza. Essendo realizzata in nylon flessibile e non rigido, la borsa si adatta al suo contenuto.

Cosa ci sta dentro per una giornata fuori casa?

Uno smartphone di ultima generazione (sì, anche i modelli Max o Pro)

Un portafoglio compatto o portacarte

Le chiavi di casa e della macchina

Un rossetto, un burrocacao e uno specchietto

Un pacchetto di fazzoletti e un mini igienizzante mani

E c’è ancora spazio per infilare gli occhiali da sole!

ZOLGINAH Organizer per borse per Longchamp Le Pliage Mini

Come abbinarla e il trend assoluto: foulard e charms

La forza di questa mini bag è il suo design pulito, che la rende una “tela bianca” perfetta da personalizzare.

Il modo più chic e attuale di portarla è “vestire” il manico. Annodare un foulard di seta le regala un’allure sofisticata e trasforma una borsa sportiva in un accessorio da vera Parisienne.

Ma non finisce qui. La “Bag Charm Mania” (la tendenza di riempire le borse di ciondoli, ispirata allo stile di Jane Birkin) si sposa benissimo con questo modello. Che sia un piccolo portachiavi in metallo dorato, un laccetto di perline colorate o persino un mini peluche per un tocco Y2K, agganciare qualcosa alla zip o ai manici è la regola d’oro di quest’estate.

Peelanmall Mini bag nylon

I colori di tendenza per l’estate

L’outfit perfetto? L’abbinamento vincente gioca sui: pantaloni sartoriali panna o bianchi, una camicia in lino o cotone leggero dal taglio maschile, e la mini bag portata a mano a fare da protagonista. È perfetta anche con un paio di jeans dritti ballerine e una, o abbinata a un vestitino a fiori per un aperitivo al tramonto.

Sebbene il classico abbinamento nero con dettagli in cuoio marrone rimanga il passe-partout assoluto per ogni stagione e ogni look, l’estate chiama il colore.

Carta da zucchero : fresco e perfetto con il denim.

: fresco e perfetto con il denim. Verde Salvia / Khaki chiaro: super sofisticato.

chiaro: super sofisticato. Rosa cipria : per chi ama un tocco romantico.

: per chi ama un tocco romantico. Bianco panna: l’emblema dell’estetica old money estiva.

I toni più cercati e “sold out” del momento sono:

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