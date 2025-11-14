Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

iStock Il porta smartphone è hands free

Bye bye mini-bag, cancellate (almeno per un attimo) le tote bag oversize. Il confine tra accessorio tech e accessorio fashion è ufficialmente collassato. L’oggetto del desiderio della nuova stagione non è una borsa, ma il suo erede designato: il porta-smartphone. E se avevate dubbi, l’ultima mossa del mercato li spazzerà via.

Il segnale definitivo arriva da una collaborazione che unisce i due mondi più esigenti in fatto di estetica: Apple Design Studio e Issey Miyake Studio. I due colossi hanno appena lanciato “iPhone Pocket”, un accessorio che è già una dichiarazione di stile. Non chiamatela “cover”. È una vera e propria “tasca indossabile”, nata dalla filosofia “a piece of cloth” (un pezzo di stoffa) che ha reso celebre il brand giapponese.

Realizzato in maglia 3D che reinterpreta l’iconico tessuto plissé di Miyake, questo accessorio è pensato per essere tanto funzionale quanto bello. È elastico, avvolge l’iPhone (e magari un portacarte o gli AirPods) e, grazie alla sua struttura, permette persino di “intravedere” lo schermo per un controllo rapido delle notifiche.

La mossa di Apple e Miyake non è un fulmine a ciel sereno. Arriva a consacrare una tendenza che le maison di lusso corteggiano da tempo. Da Prada a Jil Sander, da Valentino a Bottega Veneta, le passerelle si sono riempite di piccole custodie in pelle Saffiano, nylon o con l’iconico intrecciato, tutte pensate con un unico scopo: rendere il telefono un accessorio hands-free.

Il porta-smartphone è la rivoluzione Hands-Free

Non è solo una questione estetica. Il successo di questo accessorio si fonda su una praticità innegabile. Quante volte ci siamo trovati a cercare il telefono in borse che sembrano buchi neri? Quante volte lo abbiamo tenuto goffamente in mano durante un aperitivo o un concerto? Infatti lo amerai perché:

Libertà: hai le mani libere per scattare foto, tenere un bicchiere, fare shopping o viaggiare.

Sicurezza: il telefono è sempre sul tuo corpo, al sicuro da cadute o furti.

Accessibilità: è lì, pronto all’uso, senza dover aprire zip o frugare per minuti.

Dal lusso ad Amazon: il trend per tutti

Certo, l’iPhone Pocket di Issey Miyake (con prezzi che partono da circa 160€ per la versione corta e sfiorano i 250€ per quella lunga) rimane un oggetto di lusso. Ma qui entra in gioco il bello della moda: quando il lusso lancia un’idea, il mercato di massa risponde. Basta fare un giro su Amazon per capire che il trend è già esploso. La piattaforma è inondata di alternative intelligenti e stilose che democratizzano l’idea. Vediamo le più cool e popolari del momento (accessibili a tutti!).

Custodie con cordino (Lanyard)

Sono la versione più popolare. Cover in silicone o materiali rigidi a cui è agganciato un cordino in corda nautica, pelle intrecciata o tessuto tecnico, spesso regolabile.

Offerta Caslord Cordino per Cellulare, Trasparente Patch Universali

Il concetto è geniale nella sua semplicità: una cover (che sia in TPU trasparente per lasciare il design dello smartphone a vista, o in silicone colorato in un’infinita gamma di tinte, dal pastello al neon) viene equipaggiata con robusti anelli, a cui si aggancia il “lanyard”.

Ququcheng Cover Compatible con iPhone 11

È il cordino, però, il vero protagonista che definisce lo stile. Si spazia dalle versioni più “urban” e sportive in corda nautica (spessa, resistente, in colori vivaci) a quelle più raffinate ed eleganti in pelle intrecciata o ecopelle, che danno un tocco boho-chic. Non mancano opzioni in tessuto tecnico piatto, che ricordano le tracolle delle fotocamere, o persino vere e proprie catene metalliche (oro, argento) o di resina colorata, per un look più audace.

VONMÄHLENp Infinity - Universale Cordino e Cover per Smartphones

La vera rivoluzione di questa soluzione sta nella sua doppia funzionalità: il cordino è quasi sempre regolabile, permettendo di indossare il telefono al collo come una collana o, molto più comodamente, crossbody (a tracolla). Inoltre, molti modelli offrono cordini intercambiabili: si può passare da una sportiva corda fluo per il giorno a un’elegante catenella dorata per la sera, trasformando il telefono nell’accessorio perfetto per ogni occasione.

Offerta Votvloayp Cordino per Cellulare Telefono Universale

Phone Strap gioiello

Per chi non rinuncia a un tocco glamour, ci sono tracolle fatte di perle, cristalli colorati o catene metalliche dorate e argentate. Qui, la funzionalità si fonde completamente con l’ornamento.

Questa tendenza, esplosa anche grazie al ritorno dell’estetica Y2K (Anni 2000), trasforma il cordino in un vero e proprio bijou. Le versioni più popolari sono composte da perle (vere o sintetiche) che creano un contrasto elegantissimo, classico e bon ton, specialmente se indossate su un abito da sera o un blazer.

Holibanna Borsina tracolla perline porta telefono

sono un tripudio di colori, spesso a cui aggiungere piccoli ciondoli (charm) come stelline, cuori, lettere o piccole “evil eye”, che rendono lo smartphone un accessorio personalizzato e giocoso.

Romisbaba Borsina tracolla brillantini porta telefono

styleBREAKER Borsina metallica tracolla porta telefono

Mini-pouch universali

Lemetalliche sono sottili, eleganti, dorate o argentate, che mimano la tracolla di una borsa Chanel e danno un’immediata allure quiet luxury.

Piccole borsine in tessuto tecnico o ecopelle, con tasche multiple, pensate per adattarsi a qualsiasi modello di smartphone. Spesso chiuse da zip, hanno scomparti extra per carte e chiavi: veri e propri mini-organizer verticali da portare a tracolla.

Yxuan Borse a Tracolla da Donna Portafogli Porta Cellulare

Uomini e donne, grandi o piccini, si adattano a tutte le esigenze e a tutti gli stili!

Hnoom Borsina vera pelle porta telefono

Offerta Case&me Borsina crochet porta telefono

In un’epoca in cui “cosa regalo?” è una domanda sempre più difficile, il porta-smartphone risolve molti dilemmi. È l’idea trasversale per eccellenza: quasi tutti ne possiedono uno. È un regalo che unisce utilità (chi non apprezza la comodità del hands-free?) e stile, permettendo di scegliere la versione più adatta alla personalità di chi lo riceve. Dal cordino tecnico per l’amico sportivo alla strap gioiello per l’amica fashionista, è un pensiero smart che verrà sicuramente utilizzato.

