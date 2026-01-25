La borsa bordeaux è l’accessorio di tendenza di questo inverno che ha uno stile elegante e senza tempo e che sta bene con tutto

iStock La borsa bordeaux è la tendenza dell'inverno

Le borse sono diventate molto più di un accessorio, sono l’elemento che va a completare o a definire il look. Se per le forme possiamo sbizzarrirci con quello che vogliamo tenendo conto del momento della giornata e dell’occasione, per quanto riguarda il colore ci sono delle tendenze a cui non possiamo sottrarci. Per questo inverno i brand e gli stilisti hanno decretato la borsa bordeaux come l’accessorio che tutte noi dobbiamo avere nel nostro guardaroba.

La tonalità ha differenti sfumature, da quelle più chiare a quelle più profonde, ma tutte hanno in comune due caratteristiche ben precise: eleganza e versatilità. La nuance riesce a rendere sofisticato anche l’outfit più semplice e proprio per questa sua peculiarità si abbina praticamente con tutto. Avete provato a realizzare un look monocromatico? In un attimo avrete uno stile luxury perfetto per le occasioni importanti, se invece vi piace sperimentare vi suggeriamo di utilizzare la borsa bordeaux come un elemento di rottura su un look che ruota attorno alla palette dei neutri.

Qualsiasi siano le vostre preferenze l’accessorio che ha conquistato i brand è pronto a diventare il vostro must questo inverno. In effetti online ci sono bag bordeaux in modelli e forme che si trasformeranno in poco tempo nel vostro alleato di stile.

La borsa bordeaux Bugatti è l’accessorio elegante

Un modello per ogni stile, è questo quello che ci conquista delle borse, ma il modello principe indiscusso è quello Bugatti e proprio per questo non possiamo rinunciare alla sua versione bordeaux. Le linee eleganti e pulite insieme alla nuance raffinata sono la combo perfetta per eleggere la borsa l’accessorio imprescindibile dello stile sofisticato ma pratico. I piedini sul fondo e la possibilità di portarla a mano o a spalla la rendono molto più moderna.

Borsa Bugatti David Jones La borsa bordeaux Bugatti ha uno stile elegante e senza tempo

Il modello a tracolla ha uno stile easy

La bag deve potersi sposare con i vari stili di vita per questo se siete dinamiche e volete un accessorio poco impegnativo la borsa bordeaux a tracolla è quella che fa per voi. Nonostante sia piccola e compatta è in grado di contenere all’interno tutto quello di cui avete bisogno. Il modello realizzato in pelle sintetica con il suo design minimal si addice a uno stile casual. A dargli un tocco di eleganza e di grinta ci pensa la tracolla con catena.

Borsa a tracolla David Jones La borsa bordeaux a tracolla è piccola e pratica

La tote bag è la borsa funzionale

Una delle caratteristiche principali della tote bag è il fatto di essere un modello funzionale, poi se la scegliete bordeaux avrete anche una borsa di tendenza che diventerà l’accessorio jolly da sfruttare tutti i giorni. È in pelle sintetica e resiste ai graffi e all’usura, ideale da portare al lavoro o nel tempo libero. L’interno spazioso, infatti può contenere tutto quello che serve nel corso della giornata, oltre ad essere sicura contro i furti grazie alla chiusura con zip.

Tote bag Meegirl La tote bag è la borsa bordeaux più capiente

La borsa bordeaux a mezzaluna è la più popolare

Cosa succede quando due tendenze come la borsa bordeaux e il modello a mezzaluna si incontrano? Che nasce una bag virale a cui le fashioniste difficilmente resisteranno. L’accessorio compatto e capiente ha un’eleganza senza tempo ideale per completare look sofisticati, si adatta anche a un look più casual: infatti il materiale in pelle vegana la rende super pratica.

Offerta Jw Peui Harlee moon bag La borsa a mezzaluna bordeaux è di tendenza

La pochette bordeaux per le grandi occasioni

Se puntate a un modello per le grandi occasioni la pochette fa per voi. La borsa bordeaux a mano si presta a look meno impegnativi, merito della trama intrecciata che offre un look più moderno. La pochette anche se piccola grazie al materiale morbido può “ospitare” davvero di tutto.

Borsa da sera Philomena La pochette bordeaux è elegante e raffinata

