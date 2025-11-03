La borsa a mezzaluna è la più cool del momento e tutti fanno a gara per averla: i modelli più venduti.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images La borsa a mezzaluna più venduta

La borsa più desiderata del momento? Senza dubbio la moon bag! Un accessorio amatissimo dalle it-girl e dalle celeb perché unisce eleganza e praticità. La borsa a mezzaluna infatti è leggera, ma capiente, con tante tasche, sia interne che esterne, che permettono di portare con te tutto quello che ti serve. Si indossa come un marsupio, quindi a tracolla, ed è particolarmente comoda perché non pesa sulle spalle e si può utilizzare senza problemi per tutto il giorno. Sportiva eppure chic, questa borsa è l’accessorio giusto per completare qualsiasi look.

Borsa a mezzaluna, i modelli più venduti (e amati)

Fra le borse più amate di Amazon, quella firmata Aucuu è a mezzaluna e in nylon. Caratterizzata da un design semplice e classico, è particolarmente versatile e perfetta da sfoggiare per tutto il giorno. La borsa è possiede degli scomparti indipendenti, per una migliore organizzazione e tasche in cui mettere qualsiasi cosa ti serva. Il materiale in nylon rende la borsa particolarmente resistente e facile da pulire, in più puoi ripiegarla e metterla dove vuoi senza occupare troppo spazio.

Con oltre 1300 recensioni, la moon bag di Got Bag è una fra le più apprezzate e acquistate di sempre. Si tratta infatti di un accessorio non solo bello e comodo, ma anche etico, realizzato con materiali riciclati. La fettuccia è in PET riciclato, le cerniere in nylon riciclato, mentre il resto della borsa è stato realizzato con poliestere riciclato. All’interno ha uno scomparto principale, particolarmente spazioso e due scomparti interni. Non solo: questa moon bag è dotata di un rivestimento innovativo che aiuta a proteggere gli oggetti all’interno dall’umidità.

Perfetta da sfoggiare per tutto il giorno, la moon bag di Anywn pesa solamente 120 grammi. Ha un design semplice ed essenziale, ma soprattutto una forma che si adatta alla perfezione al corpo ed è facilissima da spostare. Casual, ma al tempo stesso elegante, si tratta di un accessorio che si adatta a stagioni, stili e look. Leggerissima, ma spaziosa, ti permette di tenere tutto in ordine grazie alla presenza delle tasche.

Disponibile in tre misure – small, medium e large – la borsa a mezzaluna di Larkson è elegante e pratica. Casual e con una tracolla regolabile che si adatta a qualsiasi esigenza, è stata realizzata con un trattamento impermeabilizzante che consente di mantenere gli oggetti al suo interno asciutti e protetti anche in caso di pioggia. La tasca con zip di lato è praticissima, adatta per contenere denaro oppure chiavi da prendere quando serve. All’interno invece troviamo una piccola tasca a rete e un’altra tasca con zip.

Il modello puffer della moon bag è davvero imperdibile ed è il più amato dalle celeb. Quello di Got Bag è disponibile in vari colori, crossbody e con tracolla regolabile. In più si tratta di un accessorio che rispetta l’ambiente perché realizzato con materiale riciclato dalle reti da pesca.

