“Ora non ho più paura”: la forza di Paola Ferrari a “Oggi è un altro giorno”

Uno strepitoso successo in tv e una carriera brillante, in un mondo che per molto tempo è stato considerato prettamente maschile: Paola Ferrari è una conduttrice sportiva molto amata dal pubblico, per la sua solarità e la simpatia travolgente. Ma la sua vita non è stata facile, costellata di sfide durissime che ha saputo affrontare con grande coraggio. Ospite nel salottino di Oggi è un altro giorno, ha voluto raccontare i suoi momenti più bui e la nuova persona che è diventata.

Paola Ferrari, un’infanzia terribile

Aveva solamente 16 anni quando, per la prima volta, l’abbiamo vista in tv: era una delle giovanissime centraliniste di Portobello, condotto dal grande Enzo Tortora. E per Paola Ferrari è stata un’ancora di salvezza, la possibilità di respirare finalmente aria di libertà dopo aver vissuto un’infanzia colma di dolori. “Non mi hanno mai voluto” – ha rivelato ai microfoni di Serena Bortone, parlando della malattia mentale di sua madre e dell’assenza di suo padre – “Quello che ho subito è stato veramente molto, molto pesante”.

Sin da piccolina, la Ferrari ha dovuto affrontare una sofferenza terribile: “Mia madre era molto violenta, picchiava me e mia nonna. Ha tentato di uccidermi tre o quattro volte. La situazione in casa era insostenibile. Sono cresciuta nella paura, vedevo il diavolo nei suoi occhi”. E, con grandissimo dolore, ha ammesso: “Non ho mai ricevuto un abbraccio d’amore da mia madre o da mio padre”. Quell’amore, che da bimba le è tanto mancato, lo ha poi riversato sui suoi figli e sulla famiglia che si è creata, il suo porto sicuro. Ma qualcosa è rimasto: “Negli anni ho fatto un discreto lavoro su me stessa, ma rimangono ancora dei punti oscuri in me”.

La forza incredibile di Paola Ferrari

Dopo aver debuttato a Portobello, la Ferrari si è conquistata un ruolo sempre più importante come conduttrice e giornalista sportiva. Tanti sono i successi che ha portato a casa, e ci sono momenti indelebili nella sua memoria: come l’occasione che ha avuto di lavorare con Paolo Rossi, al quale è stata profondamente legata da un rapporto di amicizia incredibile, sino alla sua tragica scomparsa. In una carriera costellata di soddisfazioni, tuttavia, Paola si è trovata a dover superare ancora una volta delle grandi difficoltà.

“La sfida più grande che ho affrontato è stata la malattia” – ha affermato la giornalista – “Ho avuto un cancro della pelle al viso: quando l’ho saputo, ho reagito con grande reattività. Poi mi sono spaventata, in fondo sono una donna che lavora anche con il suo viso. Per fortuna abbiamo dei medici straordinari e il cancro è diventato un male molto spesso curabile”. Nonostante questo ennesimo dolore con cui si è dovuta confrontare, Paola Ferrari non ha mai perso il sorriso. E anzi, ha un coraggio incredibile.

“Io avevo paura, oggi non ho più paura di nulla. Solo della malattia dei miei figli o di mio marito Marco. Non ho paura neanche della morte, perché ho fatto tanto” – ha svelato alla Bortone, con un po’ di commozione. Grande professionista, mamma affettuosa, moglie innamoratissima, ma soprattutto donna straordinaria: la Ferrari è una forza della natura, e molto deve alle persone che le vogliono bene. Nel 1997, la giornalista è convolata a nozze con Marco De Benedetti. E poco dopo sono nati i loro due figli, Alessandro e Virginia. Sono loro il riscatto più bello che la vita le ha dato.