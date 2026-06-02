Ascolti tv 1 giugno, il finale disastroso dei Cesaroni – Il ritorno contro Ulisse di Alberto Angela

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IPA Alberto Angela

La serata del 1 giugno ha emesso i suoi verdetti Auditel, lasciando un po’ di amaro in bocca a chi sperava in un colpo di coda nostalgico. Il grande scontro del prime time ha visto la conclusione della fiction di Canale5, ma i numeri parlano chiaro: si è consumato il finale disastroso dei Cesaroni – Il ritorno, che ha dovuto cedere il passo alla concorrenza senza appello di Ulisse – Il piacere della scoperta dedicato a Leonardo Da Vinci.

La storica famiglia della Garbatella, guidata da Claudio Amendola, ha provato a riconquistare i telespettatori, ma l’operazione non ha convinto, scivolando in un trend calante che ha spento le speranze della vigilia. A fare il pieno di ascolti è stato invece il ritorno contro Ulisse di Alberto Angela su Rai1. Il celebre divulgatore, con la sua eleganza e lo speciale dedicato a Leonardo Da Vinci, ha conquistato la platea televisiva dominando lo share e dimostrando quanto il pubblico sia ancora legato alla grande divulgazione.

Per la fiction Mediaset si tratta di una chiusura amara. Nel resto del palinsesto, l’action di Italia1 con Attacco al potere – Paris Has Fallen ha provato a intercettare una fetta di pubblico alternativo, mentre l’access prime time ha confermato l’eterno duello tra Gerry Scotti e la sua La Ruota della Fortuna e Stefano De Martino alla guida di Affari Tuoi. La serata premia la conoscenza, lasciando i sogni della Garbatella nel cassetto.

Gli ascolti tv del 1° giugno sono disponibili dalle ore 12.