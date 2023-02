“Tra noi una bellissima storia d’amore”: l’addio di Giovanna Ralli a Maurizio Costanzo

Sono tantissimi i personaggi celebri che, in questi giorni, hanno condiviso il loro ricordo di Maurizio Costanzo con il pubblico, mostrando così una personalità sfaccettata ed empatica, ricordata con commozione e affetto.

Anche Domenica In, quest’oggi, ha scelto di ricordare il giornalista scomparso con le parole di chi lo ha conosciuto nella vita e sul lavoro. Accanto, tra gli altri, a Claudio Lippi, Bruno Vespa e Vittorio Sgarbi, c’era anche l’attrice Giovanna Ralli, che di Maurizio Costanzo ha mostrato un lato inedito: quello di un giovane innamorato.

L’amore tra Maurizio Costanzo e Giovanna Ralli

“Adesso vi racconto una cosa. Lei aveva 25 anni. Io ne avevo 22,23…” aveva detto Maurizio Costanzo quando, lo scorso novembre, Giovanna Ralli era stata ospite al Maurizio Costanzo Show. “Ci siamo fidanzati” rispose lei. E così, candidamente, il giornalista e l’attrice aveva rivelato la loro storia d’amore, fino ad allora rimasta segreta.

“La cosa bella è che ci dovevamo sposare, ma lei anni dopo mi disse ‘Non c’avevi na lira!’” ha scherzato Costanzo. “Mi hai detto che guadagnavi 600 lire al mese, che ci facevo? Io avevo una famiglia” ha proseguito lei, in un battibecco che ha svelato l’affetto ancora vivo tra i due. “Io ero molto innamorato. Ricordo ancora la strada di casa sua” aveva concluso il conduttore.

Oggi, ospite di Mara Venier in una speciale puntata di Domenica In che ha omaggiato il compianto giornalista, Giovanna Ralli è tornata a raccontare di quell’amore giovanile: “È stata una storia bellissima”. I due, all’epoca ventenni, si conobbero tramite un critico teatrale amico comune. “Ci siamo frequentati e innamorati, poi io sono dovuta andare a Parigi e per motivi di lavoro ci siamo persi. – ha raccontato l’attrice – Tuttavia, è sempre rimasto un mio carissimo amico, ci sentivamo spesso, avevamo contatti ogni mese, era un appuntamento cui non potevamo mancare”.

Il racconto di Giovanna Ralli ha mostrato un Maurizio Costanzo diverso. Mentre gli altri ospiti presenti in trasmissione ne elogiavano le doti professionali, rivendicandogli il ruolo di maestro, l’attrice si è soffermata sul lato più intimo del giovane giornalista: “All’epoca aveva iniziato a lavorare per Grazia, era un appassionato, lo ascoltavo per ore. Parlava di tutto, ma mai di giornalismo o televisione”.

L’ultimo saluto di Giovanna Ralli a Maurizio Costanzo

Giovanna Ralli era alla camera ardente in Campidoglio, a Roma, per rendere l’ultimo omaggio a Maurizio Costanzo. Visibilmente commossa, l’attrice vincitrice di due Nastro d’Argento e due David di Donatello, ha trovato la forza di parlare dell’amico scomparso e, ai microfoni di Notizie.com, ha confidato: “Lui è riuscito a farsi così volere bene dagli italiani perché sincero, era proprio come lo vedevamo durante le trasmissioni, non aveva bisogno di fare chissà cosa, gli bastava essere sé stesso. Così è riuscito a conquistare i suoi ascoltatori, è riuscito a conquistarli tutti. Ecco perché oggi è un dolore così grande per tutti”.

In centinaia alla camera ardente di Maurizio Costanzo

In centinaia nella sala della Promoteca, in Campidoglio, per dire addio a Maurizio Costanzo. C’era, come abbiamo detto Giovanna Ralli, seguita da Lino Banfi, Valerio Mastrandrea, Mara Venier e Pierluigi Diaco, Fiorello (che ha commosso tutti stringendo forte tra le mani il feretro del maestro scomparso), e ancora Valeria Marini, Massimo Giletti e Rudy Zerbi.

Presenti anche gli esponenti della politica: la premier Giorgia Meloni, accolta dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri; Gianni Letta e, assieme alla moglie Barbara Palombelli, anche Francesco Rutelli, che celebrò il matrimonio tra Maurizio Costanzo e Maria De Filippi.