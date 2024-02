Fonte: Ufficio Stampa Red Communications Fiorello e Maria De Filippi

“Infinita curiosità, ironia sempre bonaria e mai invadente, brillante intelligenza, perspicacia e uno sguardo sempre contemporaneo e puntuale sulla vita e sulla società”. Così viene descritto il compianto Maurizio Costanzo nel comunicato che annuncia un evento speciale a lui dedicato. Martedì 20 febbraio in seconda serata va in onda Dedicato a… Maurizio Costanzo, una serata esclusiva al Teatro Parioli di Roma, luogo a lui caro che è stato scenario del suo storico show.

Dedicato a… Maurizio Costanzo, un evento speciale con Maria De Filippi

Non c’è modo migliore di onorare la memoria di un grande giornalista e conduttore come Maurizio Costanzo se non con un evento che si svolge in un luogo speciale, che per lui è stata come una seconda casa e per noi, affezionato pubblico, un palcoscenico simbolo di una carriera irripetibile.

Proprio al Teatro Parioli di Roma, infatti, va in scena uno speciale dedicato a Costanzo condotto da Fabio Fazio, collega e amico, insieme a Maria De Filippi, moglie che gli è rimasta accanto fino alla fine. Un’occasione per celebrare il giornalista, rivivendo momenti, risate e ricordi di quel salotto televisivo che è diventato un vero e proprio simbolo, crocevia di personaggi noti dello spettacolo e di volti che, proprio grazie a Costanzo, sono diventati celebri al grande pubblico.

“Grande innovatore, custode dei nostri ricordi, ha informato, intrattenuto e tenuto compagnia a generazioni d’italiani grazie soprattutto alla sua capacità di guardare con largo anticipo al di là dei tempi in cui ha vissuto. Ha portato in scena e raccontato fedelmente l’alto e il basso, quello che lui stesso amava definire ‘fritto misto’. La sua cifra stilistica è diventata un simbolo della comunicazione: la capacita’ di riuscire a mettere insieme temi e generi apparentemente differenti tra loro, ma capaci di creare un contesto mai scontato e sempre emozionante”, si legge nel comunicato ufficiale dello show.

Quando e dove vedere la serata ricordo dedicata a Maurizio Costanzo

Per ben 40 anni Maurizio Costanzo ha accompagnato il pubblico in un viaggio a cavallo tra attualità, costume, spettacolo. Uno spaccato di Italia che, nel bene come nel male, è entrato nelle case di tutti gli italiani tra momenti di leggerezza ma anche di impegno.

Lo speciale Dedicato a… Maurizio Costanzo va in onda martedì 20 febbraio su Canale 5 in seconda serata dopo la partita di Champions League Inter – Atletico Madrid, intorno alle 23.30, presentando sul palco del Parioli di Roma personalità e volti noti al pubblico e legati al giornalista. Tra questi possiamo citare il “principe della TV” Renzo Arbore, l’amica e conduttrice Mara Venier e ancora Carlo Verdone, Paolo Bonolis, Rosario Fiorello reduce dal Festival di Sanremo e altri amici come Enrico Mentana, Michele Santoro, Platinette, Rita Dalla Chiesa.

Tra gli ospiti anche Lucianina Littizzetto, Christian De Sica, Vittorio Sgarbi e ancora i comici Giobbe Covatta, Enzo Iacchetti, Dario Vergassola, Massimo Lopes e l’attore Ricky Memphis, che proprio al Maurizio Costanzo Show hanno trovato visibilità. Presente anche Vladimir Luxuria (prossima conduttrice de L’Isola dei Famosi) e Giorgia, tra le co-conduttrici di Sanremo 2024 e pronta a esibirsi sulle note della storica canzone scritta da Costanzo ed Ennio Morricone, Se Telefonando.