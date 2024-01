Fonte: IPA Renzo Arbore, torna in tv per i 70 anni della Rai

Con lui fece il suo debutto da ballerina Raffaellà Carra, esordì in televisione Pino Daniele e nacque la dissacrante band di Elio e le storie tese. Renzo Arbore è uno dei pilastri della televisione italiana, volto storico dell’emittente nazionale che torna sugli schermi per festeggiare i primi 70 anni della Rai.

Il suo nuovo show si chiama Appresso alla musica – Premiata bottega di antiquariato musicale, in onda da giovedì 4 gennaio alle 23.15 su Rai 2 e si delinea come un viaggio tra i ricordi dei più significativi momenti televisivi degli ultimi ’50. Perché Renzo Arbore di storie da raccontare ne ha tantissime e alcune sono dolci storie d’amore.

Renzo Arbore torna in tv

Venti puntate che promettono chicche preziosissime. Gli aneddoti scovati da Renzo Arbore tra le teche degli archivi Rai conservano, ad aprire la prima puntata “la prima intervista alla ragazza del Piper, al secondo Patty Pravo realizzata nel 1969”. Ancora, l’esordio di un giovane Claudio Baglioni battezzato televisivamente da Gino Paoli e la prima volta come ballerina di Raffaella Carrà, “che a un certo punto sbaglia un movimento e cade a terra, ma non si perde d’animo e si rialza senza batter ciglio concludendo la sua performance”.

Nel corso della sua lunga carriera iniziata nelle vesti di disc jockey, il primo mai arrivato in televisione, Renzo Arbore, oggi 86 anni, ha conosciuto, supportato e stretto amicizie con alcuni dei più grandi nomi della storia dello spettacolo italiano. E sono due i nomi a lui particolarmente cari: Maria Venier e Mariangela Melato.

Renzo e Mara, la coppia più bella dello showbiz

Per molto tempo, tra gli Anni ’80 e i ’90, Renzo Arbore e Mara Venier hanno formato quella che fu considerata la coppia più bella (e potente) dello spettacolo italiano. Lo showman e la conduttrice restarono insieme per 12 anni, fino alla separazione avvenuta nel 1997: “Il lavoro mi assorbiva e ho sottratto troppo tempo al resto. Penso che lavorare a Domenica In abbia influito anche nella fine di un amore. Sono errori che non ripeterei più” ha dichiarato lei anni dopo.

E se i troppi impegni lavorativi di entrambi portarono Venier e Arbore su strade distanti, il loro fu un amore travolgente, gioioso ma non privo di ombre. “Renzo è stato molto importante per me, come io per lui. – Sono le parole di zia Mara – Insieme abbiamo vissuto momenti bellissimi e momenti tragici, come la perdita di nostro figlio nel ’90, quando ero incinta di cinque mesi e mezzo”.

D’altronde Renzo Arbore “non era fatto per il matrimonio” e la stessa Venier ne è sempre stata consapevole. Forse con il distacco regalato dal tempo che passa, la conduttrice riesce anche a sorridere pensando ai ripetuti tradimenti subiti dal fidanzato. Quando lo ebbe ospite a Domenica In nel 2019, Venier chiese a Arbore: “Sai che ho sempre avuto il dubbio che mi tradissi con le ballerine?” e lui, serafico, “No, non ti tradivo con loro”. Con molte, ma non con loro.

Mariangela Melato fu il vero grande amore di Arbore

Se con Mara Venier e nessun’altra Renzo Arbore fu “tipo da matrimonio” è stato, forse, perché in fondo il suo cuore è sempre stato legato a Mariangela Melato. E qui il merito, in qualche modo, è di Lucio Battisti che, ospite della prima festa in cui la coppia si conobbe fece ascoltare in anteprima un suo nuovo brano: “Mariangela ed io, eravamo entrambi reduci da storie malamente finite e quando lui intonò ‘io vorrei, non vorrei ma se vuoi…’ ecco, lì scattò un’intesa e ci innamorammo” ricordò Arbore ad Ansa.

Quella sera, “Nacque un amore indimenticabile, fortissimo, rispettoso, molto sorridente. – ha raccontato lo showman al Corriere della Sera – Abbiamo riso tanto. Sì, una storia d’amore sorridente e straordinaria, senza mai una lite. Mai. Io rispettavo le sue opinioni e lei le mie. Non parlavamo per essere polemici. Io riconoscevo le sue ragioni, lei le mie, ma più spesso ero io a riconoscere le sue, perché le donne sono più mature in quella stagione della vita. Io non ero maschilista, ma mi portavo dietro un po’ di retaggio ‘l’uomo è sempre uomo’, ma con lei quell’aspetto era scomparso”.

Poi Melato si trasferì negli Stati Uniti per lavoro, erano gli Anni ’80 e i due si “distrassero”. Lei conobbe uomini americani, lui si divertì con i flirt italiani. Smisero di contattarsi così, senza scossoni. Una volta tornata, Mariangela non era più la stessa e con Renzo non c’era più lo stesso divertimento. Smisero di ridere assieme, ma non di amarsi. Quando l’attrice si ammalò di pancreas, Renzo Arbore tornò a vivere con lei e accanto le restò fino all’ultimo giorno.