Mara Venier saluta per l’ultima volta Adriano Fabi. Il produttore e storico manager di Renzo Arbore si è spento a 77 anni dopo una lunga malattia e dopo una vita dedicata alla musica. È stato un grande protagonista della scena musicale, oltre che un artista eclettico. La conduttrice veneta, tornata al timone di Domenica In per il sesto anno consecutivo, ha affidato il suo saluto al suo profilo Instagram: “Addio Adriano. Siamo stati per tanti anni una famiglia felice. Un abbraccio a Sabina, Marco, Renzo R .I .P #adrianofabi”.

Addio ad Adriano Fabi, autore per Renzo Arbore

Adriano Fabi, scomparso a 77 anni, è stato il manager di Renzo Arbore ed era molto conosciuto e stimato nell’ambiente musicale. Era inoltre l’organizzatore dei tour dell’artista e della sua Orchestra Italiana, che ha portato in giro per il mondo. Sua è la firma di gran parte del lavoro discografico di Arbore ma ha collaborato con diversi altri artisti, oltre al lavoro in tv per la sigla di Fantastico 6, la produzione di Pino Daniele Opera con la direzione di Paolo Raffone e le colonne sonore, come Mark il poliziotto spara per primo nel 1975. Ha inoltre firmato diverse canzoni come Fatti più in là delle Sorelle Bandiera.

Ha lavorato con tantissimi nomi importanti del mondo dello spettacolo, quali Lorella Cuccarini, Heather Parisi e Maurizio Ferrini. Ha collaborato con diversi cantautori e autori musicali, quali Bruno Lauzi e Maurizio Fabrizio. La sua ultima produzione è di qualche mese fa per Nuevo, in 1 like por favor. Sotto lo pseudonimo di Onward ha scritto anche due canzoni, Daddy’s dream e Since you’ve been gone. La prima di queste è stata persino ripresa da Mina con il titolo L’abitudine.

Il rapporto di Mara Venier e Renzo Arbore

Nonostante il loro amore sia finito ormai da molti anni, Mara Venier si porta nel cuore il ricordo di quello che è stato il suo sentimento per Renzo Arbore. A dimostrarlo è anche la foto che ha utilizzato per l’ultimo saluto ad Adriano Fabi, nel quale compare anche il suo ex compagno. “Per molti anni siamo stati una famiglia felice“, scrive la conduttrice, che in questi mesi è stata colpita da un gravissimo lutto in famiglia. È infatti scomparso il marito di sua figlia Elisabetta Ferracini, Pier Francesco Forleo, al quale era molto legata. Ha addirittura pensato di mollare tutto ma l’amore per il suo lavoro ha avuto la meglio. Durante la diretta, però, non ha mancato di onorare la memoria di suo genero.

Mara Venier e Renzo Arbore sono stati insieme fino al 1997 e, oggi, sono molto amici. “Renzo è stato molto importante per me, come io per lui. Insieme abbiamo vissuto momenti bellissimi e momenti tragici, come la perdita di nostro figlio, nel ’90, quando ero incinta di cinque mesi e mezzo“, aveva rivelato in un’intervista. Lui è stato spesso ospite della sua Domenica In, che ha dichiarato di voler lasciare dopo 15 edizioni condotte, ma è dal 2006 che è legata al produttore cinematografico Nicola Carraro. Con lui ha ritrovato la serenità e, superati i dubbi iniziali, sono oggi una coppia molto affiatata.