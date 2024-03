“Fedez a Parigi con un’altra”: parla l’ex di Theo Hernandez

La profonda crisi tra Fedez e Chiara Ferragni sembra non avere fine. Non si parla ancora di separazione, ma pare che il rapper di Rozzano sia stato visto con un’altra donna alla Paris Fashion Week, alla quale ha partecipato da solo dopo che le voci di rottura del suo matrimonio sono diventate di dominio pubblico. Secondo le indiscrezioni circolate successivamente, però, sembra che l’artista non si sia limitato a una semplice partecipazione ma si sarebbe intrattenuto con una persona. Questo è quanto riporta nelle sue storie di Instagram Elisa De Panicis, già concorrente del GF Vip, ex di Theo Hernandez e Cristiano Ronaldo.

Fedez a Parigi, cos’avrebbe visto Elisa De Panicis a Parigi

“Tra Fedez che a Parigi si limonava una tipa davanti a me per tre ore e la cover de L’Espresso, ma dico io! WTF? Senza parole. Posso solo dire che #WeDontNeedAMenToBeAWan”, si legge nel testo della storia di Elisa De Panicis in cui parla apertamente di quello che avrebbe visto nella Capitale francese ma, subito dopo, questo contenuto è stato cancellato. Successivamente è stato però ripreso dall’esperta di gossip Deianira Marzano, che l’ha rilanciato sul suo profilo mentre l’autrice delle prime storie ha ribadito quanto dichiarato in alcuni commenti lasciati agli utenti.

Sembra quindi che la partecipazione di Fedez alla settimana della moda parigina non si sia limitata alle sole sfilate ma che si sia sviluppata su altri fronti. Chiaramente, da parte del rapper non ci sono state conferme né smentite visto che è occupato a difendere la moglie dopo la pubblicazione della copertina irriverente de L’Espresso in cui Chiara Ferragni viene dipinta come Joker.

Chi è Elisa De Panicis

Elisa De Panicis ha partecipato al GF Vip nel 2020 e qui è finita al centro di una serie di frasi sessiste e violente pronunciate nei suoi confronti da parte di Salvo Veneziano, che è stato successivamente squalificato dal reality. È una modella e influencer, diventata popolare soprattutto in Spagna per aver partecipato a diversi programmi televisivi quali Supervivientes e Mujeres y Hombres, un format simile all’italiano Uomini e Donne. Nel 2016 ha avuto un breve flirt con Cristiano Ronaldo, col quale era stata paparazzata a bordo di uno yacht, è stata legata anche a Theo Hernandez e oggi prova a fare la cantante.

La crisi con Chiara Ferragni

Le indiscrezioni hanno preceduto qualsiasi dichiarazione dei diretti interessati. Per Chiara Ferragni è di certo un periodo difficilissimo e, dopo lo scandalo pandoro, è precipitata nella crisi più seria che il suo matrimonio abbia mai attraversato dal 2018 fino a oggi. L’intervista a Che tempo che fa ha comunque lasciato aperto uno spiraglio su un possibile riavvicinamento, dato che si sono allontanati per capire come poter andare avanti, mentre lui si è schierato subito in sua difesa respingendo con forza il messaggio trasmesso dalla cover-clown che ha (in parte) indignato i social.

Al primo posto ci sono i due figli, Leone e Vittoria, che stanno cercando di proteggere dalle conseguenze di un possibile divorzio, mentre lui ha lasciato il grande attico di Milano City Life in cui si erano trasferiti per un appartamento sui Navigli che ha affittato per tre mesi. La crisi è comunque lontana dall’essere risolta ma, visti i risvolti recenti, l’amore che c’è tra loro non è ancora finito.