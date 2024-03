Fonte: IPA Fedez

Fedez e Chiara Ferragni stanno vivendo un periodo di profonda crisi. La stessa imprenditrice digitale ha confermato il momento buio per la sua storia d’amore ai microfoni di Fabio Fazio e della sua trasmissione Che tempo che fa, nel corso di una chiacchieratissima intervista. Le difficoltà tra i due avrebbero radici lunghe ma la tempesta che ha colpito l’imprenditrice digitale nell’ultimo periodo avrebbe influito non poco sulla decisione di prendersi un periodo di pausa, presa dalla coppia.

Chiara Ferragni, infatti, è al centro di una bufera mediatica e giudiziaria dalle prime settimane di dicembre quando è esploso lo scandalo del pandoro Balocco. Le indagini che hanno colpito l’imprenditrice digitale sono il tema anche di un approfondimento che sarà presente nel prossimo numero della rivista L’Espresso. La copertina del magazine, però, non è stata apprezzata da Fedez che ha attaccato con forza la redazione della rivista, difendendo la madre dei suoi figli. Anche l’influencer avrebbe deciso d’intraprendere delle azioni legali nei confronti del settimanale.

L’Espresso contro Chiara Ferragni, intervengono gli avvocati?

Chiara Ferragni sarà ritratta sulla copertina del prossimo numero di L’Espresso. Ma la foto sarà modificata in modo che la ragazza abbia le sembianze di Joker. Una scelta che non è stata apprezzata, però, dalla stessa imprenditrice digitale che avrebbe deciso di ricorrere alle vie legali, come riportato da Ansa: “Ha dato mandato ai propri legali di valutare ogni tipo di azione legale, incluso quella per il risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali, nei confronti della società editrice del settimanale L’Espresso”.

Secondo le indiscrezioni Chiara Ferragni avrebbe già: “Diffidato l’editore de L’Espresso dalla pubblicazione, prevista per domani 8 marzo, del numero che ritrae la propria assistita in copertina con le sembianze di Joker, riservandosi ogni ulteriore azione anche all’esito delle verifiche sul contenuto dell’articolo”. Ma la rivista non avrebbe intenzione di tornare sui suoi passi.

Fedez, le affermazioni contro la copertina di L’Espresso

Le luci dei riflettori su Chiara Ferragni sono sempre accese, specialmente negli ultimi mesi. L’imprenditrice digitale, infatti, ha dovuto affrontare, prima, la sua più grande crisi lavorativa, dopo lo scoppiare del caso Balocco e, in seguito, una profonda difficoltà matrimoniale. Chiara Ferragni e Fedez, infatti, stanno vivendo un momento di crisi e, secondo le indiscrezioni, il rapper avrebbe già lasciato la casa coniugale e vivrebbe in un altro appartamento.

Malgrado questa freddezza tra i due, Fedez non ci ha pensato due volte e si è schierato chiaramente a favore della moglie, dopo che è stata svelata in anteprima la copertina di L’Espresso che la vede protagonista. Nel prossimo numero della rivista, infatti, una foto dell’imprenditrice digitale sarà nel fronte principale del magazine, ma il ritratto sarà modificato in modo da farla sembrare Joker di Batman.

Questo gioco d’effetti non è stato apprezzato molto da Fedez che ha deciso di difendere Chiara Ferragni con delle storie pubblicate sul suo account ufficiale. Il rapper, infatti, ha condiviso una foto dell’editore della rivista, Donato Ammaturo, modificata nello stesso modo per fargli avere le sembianze di Joker, come riportato da Il Tempo. Il ritratto era corredato da una didascalia chiara: “A quando una bella inchiesta sul vostro proprietario petroliere? Aspetto con ansia”.