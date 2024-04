Fonte: IPA Carlo Beretta e Melissa Satta

Carlo Beretta sembra essere il nuovo fidanzato di Melissa Satta. Dopo la fine della relazione con Matteo Berrettini, particolarmente agitata dalle polemiche social, la conduttrice e modella non è rimasta a lungo single. Ancora una volta una relazione con un uomo più giovane di lei di un decennio. Lei classe 1986 e lui 1997 (un anno più piccolo di Matteo Berrettini, ndr).

Chi è Carlo Beretta

Per spiegare chi è Carlo Beretta è possibile passare attraverso due vie. Partiamo da quella del gossip, che lo identifica come l’ex fidanzato di Giulia De Lellis. Anche in questo caso non è trascorso molto tempo tra la fine di una storia e l’inizio dell’altra.

I due sono stati insieme dal 2020 al 2024. Si sono detti addio agli inizi di quest’anno, dopo essersi cimentati in un viaggio in Messico per Capodanno, evidentemente non risolutore della crisi in atto. L’altra via è quella famigliare, che ci spinge a parlare di suo padre e soprattutto di suo nonno.

Carlo Beretta è infatti il giovane rampollo della famiglia produttrice di armi, celebri in tutto il mondo. Suo padre è Pietro Gussalli Beretta e devono la loro fortuna all’opera di Bartolomeo Beretta, che nel 1526 fondò l’attuale società, partendo dalla sua abilità artigiana, che gli fece ottenere il soprannome di “mastro di canne”.

Sul fronte scolastico, Carlo Beretta ha frequentato la British School of Milan, per poi conseguire un baccellierato in Svizzera, presso l’Institut Le Rosey, laureandosi poi in Economia Aziendale e Management alla Bocconi.

Terminati gli studi, è volato negli Stati Uniti, così da lavorare come stagista presso l’Accademia Militare di West Point. Si è poi spostato in Germania, a Berlino. Si occupa di risorse umane presso la Bombardier Transportation.

Vita privata

Sul fronte della vita amorosa, Carlo Beretta si è dimostrato alquanto in connessione con il mondo dello spettacolo. In passato ha infatti avuto una relazione con Dayane Mello, ex concorrente del Grande Fratello Vip. Tra loro è però finita dopo appena sei mesi. In seguito, come detto, si è legato a Giulia De Lellis, con la quale è stato per ben quattro anni.

Sembra ora aver trovato in Melissa Satta una compagna matura con la quale superare questo momento e guardare al domani. I due sono stati immortalati dai fotografi di Chi, di recente finiti al centro di polemiche a causa di foto a Blake Lively e famiglia.

Melissa e Carlo erano all’aeroporto di Linate, pronti a imbarcarsi in direzione Madrid, insieme con alcuni amici. Il tutto documentato dalla conduttrice, che però sui social ha fatto attenzione a escludere proprio Carlo Beretta. Forse l’intento era quello di evitare altro odio social, considerando la recente rottura con Giulia De Lellis.

Quest’ultima ha però già ritrovato il sorriso con Giano Del Bufalo, fratello di Diana Del Bufalo. Probabilmente la Satta vorrà vivere questa relazione in silenzio, il più possibile, scottata da quanto accaduto al fianco di Berrettini.