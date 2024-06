Melissa Satta, fuga d’amore con Beretta in Grecia

Fonte: IPA Melissa Satta

Melissa Satta è innamorata e non ha più voglia di nascondersi: la showgirl ha infatti condiviso su Instagram le foto della sua fuga romantica con Carlo Gussalli Beretta, ex di Giulia De Lellis. Archiviata la storia con Matteo Berrettini, l’ex velina ha voluto mettere a tacere ogni gossip, ufficializzando le voci che si rincorrevano da giorni.

Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta, la vacanza in Grecia

Hanno scelto la Grecia per la loro fuga romantica: Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta sono ufficialmente una coppia, come dimostrano le foto su Instagram condivise dalla showgirl. L’ex velina di Striscia La Notizia ha voluto mettere a tacere i pettegolezzi che da giorni si rincorrevano sul suo conto, senza lasciare spazio ai dubbi.

La showgirl ha postato sul suo profilo alcuni scatti della sua vacanza in Grecia – a Idra per la precisione, una pittoresca isoletta situata vicino ad Atene – in compagnia del suo nuovo amore. Tra gite in barca, aperitivi al tramonto, cene a lume di candela, acque cristalline e panorami da sogno, fa capolino anche un romantico scatto che anticipa un bacio. Non ci sono più dubbi: Melissa Satta ha ritrovato il sorriso accanto al giovane rampollo della famiglia produttrice di armi famosa in tutto il mondo, e non ha più voglia di nascondersi.

Entrambi tra l’altro sono freschi di rottura: lei ha chiuso da poco la chiacchieratissima storia con Matteo Berrettini, lui da poco più di tre mesi è single, dopo aver detto addio a Giulia De Lellis (che nel frattempo ha avuto un flirt, già concluso, con Giano Del Bufalo).

Melissa Satta e Carlo Beretta, il nuovo amore

È da settimane che si vocifera di un flirt tra Melissa Satta e Carlo Beretta, e adesso è arrivata la conferma dai diretti interessati. I due erano stati beccati insieme prima all’aeroporto di Linate, poi su una terrazza di un albergo di Madrid, durante una vacanza con degli amici.

La coppia era stata paparazzata anche dal settimanale Chi, che li aveva fotografati tra baci hot e abbracci appassionati in Sardegna, dove vive la famiglia della showgirl. L’ex velina avrebbe già presentato il nuovo amore ai genitori, e la stessa cosa avrebbe fatto anche Beretta: sembra che la madre Umberta avrebbe già un ottimo rapporto con la nuova fidanzata del figlio, mentre pare che non avesse particolare simpatia per Giulia De Lellis, alla quale è stato legato per ben quattro anni.

Adesso Melissa ha ritrovato tra le braccia di Carlo Beretta il sorriso, dopo la storia turbolenta con Matteo Berrettini. A Verissimo aveva raccontato: “La pressione mediatica non ha di certo aiutato a vivere le cose con leggerezza. Ma si sa, nella vita non sempre si trovano gli incastri giusti al momento giusto. Io e Maddox continueremo a tifare per lui“.

In una recente intervista a Mamma Dilettante, il podcast di Diletta Leotta, aveva ammesso che non è facile stare con una persona come lei: “Non è facile ai giorni d’oggi perché abbiamo tutti vite complicate. Soprattutto quando noi donne siamo così esposte e così indipendenti sul lavoro… spaventa molto secondo me. Tutti si chiedono chi è che non vorrebbe mai stare con Melissa Satta? Nessuno! – ha spiegato – Ma io li capisco! Perché stiamo sempre con persone esposte? Perché un ragazzo normale non capisce il nostro mondo ed è giusto così. Non è facile essere sempre sui giornali ed essere giudicato, criticato… non piace a tutti e quindi è difficile poter stare con un ragazzo che fa un lavoro normale”.