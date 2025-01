Melissa Satta conquista la suocera (che aveva detto no a Giulia De Lellis): svolta con Beretta

Fonte: IPA Melissa Satta

La storia d’amore tra Melissa Satta e Carlo Beretta è pronta per lo step successivo. Un anno fa erano in pochi a scommettere sul legame tra l’ex Velina di Striscia la notizia e il rampollo ma a poco a poco, con tanto amore e altrettanta caparbietà, la relazione è diventata seria. Anzi, serissima, visto che ora la coppia si prepara a realizzare due importanti progetti. E la Satta è riuscita a conquistare anche la suocera, la diffidente Umberta Gnutti Beretta che, per diverso tempo, ha tenuto sotto osservazione la soubrette sarda.

Melissa Satta ha la benedizione della madre di Carlo Beretta

Secondo gli esperti di cronaca rosa, la madre di Carlo Beretta non sarebbe mai stata troppo entusiasta dei rapporti amorosi del figlio, specialmente quelli con donne del mondo dello spettacolo. Non a caso sembra che ci sia stato proprio lo zampino di Umberta nella fine della storia tra Carlo e Giulia De Lellis, a quanto pare mai davvero gradita alla famiglia nonostante i cinque anni di relazione (e una convivenza).

“La signora Gnutti Beretta non ha un carattere facile e pare sia molto diffidente nei confronti delle professioniste dello spettacolo. Ha una notevole influenza sul figlio e osserva con attenzione la relazione di Carlo con Melissa Satta“, scriveva qualche tempo fa Dagospia. La showgirl sarebbe però riuscita a superare lo scoglio più duro conquistando di fatto la suocera.

Stando a quanto spiffera il settimanale Oggi, infatti, Umberta avrebbe finalmente elargito la sua benedizione ufficiale: “A sorpresa, dalle Instagram stories della donna ha fatto capolino un’immagine che segna l’ingresso ufficiale dell’ex Velina all’interno della famiglia di produttori di armi. Melissa e il figlio Maddox, nato dal matrimonio finito con Kevin Prince Boateng, compaiono negli scatti di famiglia condivisi in rete da Umberta”.

La Satta e il suo unico (per ora) erede hanno trascorso le vacanze di Natale a casa Beretta e fin da subito c’è stato grande feeling e complicità. In una foto diffusa sui social c’è addirittura la nonna di Carlo che scherza e ride con Maddox, da sempre un bambino solare e pieno di vita.

E ora che i Beretta sono dalla sua parte, Melissa può finalmente sentirsi libera di fare piani importanti per il futuro: le possibilità di convolare a nozze e avere un altro bebè si fanno più concrete che mai.

Melissa Satta sogna il matrimonio e un altro figlio

È sempre il settimanale Oggi ad ipotizzare i prossimi passi di Melissa Satta e Carlo Beretta un anno dopo il primo romantico incontro. Si vocifera che lei abbia intenzione di convolare a nozze e che vorrebbe farlo anche molto presto. Inoltre, Melissa sarebbe pronta a regalare un erede alla sua dolce metà, che fino ad oggi non è mai stato sposato e non ha avuto figli.

Del resto la stessa Satta ne ha parlato di recente in una intervista per F: “Non ho mai preso in considerazione il figlio unico, io ho due fratelli. Un altro bambino non è soltanto mio, ma di Maddox che mi chiede un fratellino. Ci penso e se verrà, verrà”.

Chi è Umberta Gnutti Beretta, la suocera di Melissa Satta

Umberta Gnutti Beretta è nata a Brescia il 10 febbraio 1968 in una storica famiglia di imprenditori. Ha studiato a Brescia, Losanna, Ginevra, Roma, Londra e Lugano. Nel 1991 si è laureata alla Franklin University di Lugano con un BA in business e successivamente ha lavorato nell’azienda di famiglia. Per quattro anni ha vissuto negli Stati Uniti, a New York.

“Rientrata in Italia, ho iniziato a seguire i miei interessi personali ma anche a occuparmi in maniera seria di charity. Da una ventina di anni sono attivamente impegnata in varie associazioni no profit e fondazioni con focus sulla raccolta fondi. Sono da sempre appassionata di arte e anche a questa passione dedico tempo ed energie” – si legge sul suo sito personale – “Ho un figlio, Carlo, al quale mi auguro poter lasciare buoni insegnamenti e i mezzi per crearsi delle curiosità”.

Umberta è sposata con Pietro Gussalli Beretta, uno degli eredi della famiglia Beretta, nonché amministratore delegato di Beretta Holding. Da sempre amante dell’arte è da tempo una grande promotrice di alcune iniziative artistiche.