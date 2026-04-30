acasadi Melissa Satta e Beretta, nozze vicine e suocera alleata

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Melissa Satta e Beretta

Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta fanno sul serio. Due anni d’amore, una convivenza già rodata e fiori d’arancio dietro l’angolo. A raccontarlo è il settimanale Oggi, che nella rubrica firmata da Alberto Dandolo svela un dettaglio chiave: la coppia sarebbe alla ricerca di una nuova casa a Milano.

Non una scelta casuale ma il segnale di una relazione che evolve. Al momento i due vivono nell’attico di lei, a pochi passi dallo stadio San Siro, ma il desiderio di una dimora più ampia racconta un progetto condiviso. Più spazio, più intimità. Un futuro da costruire sotto lo stesso tetto, con nuove prospettive familiari.

Del resto l’ex Velina di Striscia la notizia non ha mai nascosto il desiderio di avere un altro figlio dopo Maddox, frutto del matrimonio poi naufragato con l’ex calciatore Kevin-Prince Boateng.

Dentro casa di Melissa Satta: eleganza, luce e dettagli vissuti

L’attuale casa milanese di Melissa Satta è già uno specchio perfetto della sua personalità: elegante ma accogliente, curata ma autentica.

Il salotto si apre in un ambiente ampio e luminoso, dove dominano tinte neutre – beige, avorio e legno chiaro – scaldate da dettagli personali. A catturare lo sguardo è una grande libreria a parete, ordinata ma vissuta, con libri, fotografie e oggetti che raccontano la sua storia.

La cucina segue lo stesso equilibrio tra estetica e quotidianità: un ambiente moderno, total white, dalle linee pulite e superfici essenziali. Eppure, sono i piccoli dettagli – calamite colorate, oggetti vissuti – a rompere il minimalismo e a restituire l’immagine di una casa familiare, reale.

La camera da letto riflette uno stile minimal e luminoso, dominato dal bianco che amplifica la luce naturale. Il letto, ampio e basso, privilegia comfort e semplicità, mentre il pavimento scuro crea un contrasto elegante con i tessuti chiari. A completare l’ambiente, una libreria a incasso discreta e funzionale.

E poi la cabina armadio, vero regno della showgirl sarda: spaziosa, ordinata, pensata per chi vive la moda ogni giorno. Armadiature bianche con ante in vetro, capi organizzati per colore, accessori perfettamente distribuiti. Uno spazio pratico ma raffinato, in perfetto stile sporty-chic.

Melissa Satta sposa Beretta con la benedizione della suocera

Ma il cambiamento è nell’aria. Stando alle ultime indiscrezioni, la ricerca di una nuova casa non sarebbe solo una questione di metri quadrati, ma il preludio a qualcosa di più importante. Nei salotti dell’alta borghesia milanese si parla già di nozze imminenti, un’ipotesi che la stessa Melissa Satta non ha mai escluso.

A rendere ancora più solido questo legame c’è il rapporto con la famiglia Beretta, in particolare con Umberta Gnutti Beretta. Tra le due donne esiste una profonda sintonia: sono amiche da tempo e quando Melissa ha iniziato a frequentare Carlo Beretta, la filantropa ha subito dato la propria benedizione.

Umberta considera Melissa una presenza positiva, seria e affidabile, e non ha mai nascosto il suo apprezzamento. Un’intesa che si traduce in complicità quotidiana e che rafforza ulteriormente il legame con Carlo.

In un contesto dove spesso i rapporti familiari fanno la differenza, Melissa sembra aver trovato non solo un compagno, ma anche una nuova alleata. E mentre sogna una casa più grande, il futuro appare sempre più definito.