Melissa Satta incinta di Carlo Gussalli Beretta, l’indiscrezione

Getty Images Melissa Satta e Beretta

Cicogna in volo per Melissa Satta. Pare che la soubrette sarda sia in attesa di un bebè da Carlo Gussalli Beretta. La voce corre nei salotti della Milano bene mentre la coppia è in vacanza in Giappone, dove lei non fa che sfoggiare abiti piuttosto larghi. Per molti un chiaro indizio di una gravidanza da proteggere e custodire.

I diretti interessati, però, preferiscono per il momento tenere le bocche ben cucite anche se l’ex Velina di Striscia la notizia non ha mai nascosto la voglia di allargare la famiglia dopo la nascita di Maddox, avuto nel 2014 dall’ex marito Kevin-Prince Boateng.

La gravidanza di Melissa Satta

A lanciare l’indiscrezione bomba sulla presunta gravidanza di Melissa Satta è stato il giornalista Gabriele Parpiglia che attraverso la sua newsletter ha fatto sapere: “Nei salotti della Milano bene non si parla d’altro: Melissa Satta sarebbe in dolce attesa per la felicità del compagno Carlo Gussalli Beretta, ex di Giulia De Lellis (oggi incinta di Tony Effe). Al momento la notizia non trova conferme. Intanto la coppia è in vacanza in Giappone e si gode le vacanze e lei usa vestiti larghi, molto larghi”.

Del resto la soubrette sarda non ha mai nascosto la voglia di allargare la famiglia e diventare così mamma per la seconda volta. “Ci sono tante cose che voglio fare. Il secondo figlio, che dico sempre che lo desidero, è una cosa che mi piacerebbe molto – aveva ammesso qualche tempo fa – Un altro bambino non è un desiderio soltanto mio ma di mio figlio Maddox, che mi chiede sempre il fratellino. Io poi gli dico: ‘Ma può arrivare una sorellina’. E lui: ‘Eh, la sorellina, allora aspetta un attimo, ci devo giocare a calcio…”.

La relazione con Carlo Gussalli Beretta, più giovane di undici anni, è sbocciata solo un anno fa ma si è rivelata fin da subito molto importante. Tanto che la Satta è riuscita a conquistare la suocera, che in passato non gradiva particolarmente il legame del figlio con Giulia De Lellis. Ironia della sorte, anche quest’ultima è attualmente incinta di Tony Effe, conosciuto dopo la separazione da Beretta.

E dopo il bebè, Melissa e Carlo potrebbero pensare anche alle nozze, altro grande desiderio della Satta che dopo il divorzio da Boateng e una serie di relazioni sbagliate (quella con il tennista Matteo Berrettini è stata sicuramente la più chiacchierata) ha voglia di una stabilità emotiva. Stabilità che ha trovato accanto a Gussalli Beretta.

Chi è Carlo Beretta

Classe 1997, Carlo Beretta è l’erede della famiglia produttrice di armi, celebri in tutto il mondo. Suo padre è Pietro Gussalli Beretta e devono la loro fortuna all’opera di Bartolomeo Beretta, che nel 1526 fondò l’attuale società, partendo dalla sua abilità artigiana, che gli fece ottenere il soprannome di “mastro di canne”.

Carlo ha frequentato la British School of Milan, per poi conseguire un baccellierato in Svizzera, presso l’Institut Le Rosey, laureandosi in Economia Aziendale e Management alla Bocconi. Terminati gli studi, è volato negli Stati Uniti, così da lavorare come stagista presso l’Accademia Militare di West Point. Si è poi spostato in Germania, a Berlino. Si occupa di risorse umane presso la Bombardier Transportation.

È diventato noto grazie al mondo del gossip: per qualche mese ha frequentato la modella brasiliana Dayane Mello, poi per quattro anni ha amato Giulia De Lellis.