Melissa Satta, dedica speciale per i due anni d’amore con Carlo Beretta. E i fan sognano le nozze

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Melissa Satta e Carlo Beretta

Da sempre le storie d’amore nate sotto i riflettori incuriosiscono, affascinano e scatenano anche qualche piccolo dubbio su quanto durerà. Spesso si tratta di storie mediaticamente esposte, vissute quasi pubblicamente sui social condividendone i momenti più importanti e anche quelli più semplici, quotidiani.

E poi ci sono storie che fin dall’inizio appaiono diverse: più discrete e vissute fuori dalla luce dei riflettori. È il caso di Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta, una coppia che fin dall’inizio ha fatto parlare di sé e ha anche attirato qualche scetticismo di troppo, ma che a distanza di due anni sembra più solida che mai. Tra gesti semplici e momenti condivisi con discrezione, i due continuano a costruire qualcosa di autentico e, proprio nelle ultime ore, hanno festeggiato il loro secondo anniversario regalando ai fan una rara foto insieme che dice molto più di mille parole.

Melissa Satta, il raro scatto con Matteo Beretta per i due anni insieme

Melissa Satta e Carlo Beretta festeggiano i loro due anni d’amore e lo fanno nel modo più semplice, ma anche più autentico possibile: con una rara foto condivisa nelle storie Instagram che racconta complicità, intimità e una felicità che appare sempre più solida. Nessuna ostentazione, solo uno scatto con due cuori a simboleggiare i due anni trascorsi insieme e che bastano a trasmettere il senso di un legame costruito giorno dopo giorno, lontano dal bisogno di dimostrare qualcosa agli altri.

La foto è stata scattata in ascensore, dunque non è stato svelato nulla neanche su dove la coppia abbia trascorso la serata per festeggiare, a simboleggiare ancora una volta la loro voglia di mantenere il mondo social il più possibile fuori dalla loro vita. D’altronde in passato l’ex velina era stata più volte raggiunta da commenti sulla sua situazione sentimentale e addirittura ad un certo punto i rumors avevano suggerito anche che fosse in dolce attesa, ma un video della showgirl con la pancia super piatta in bella vita aveva subito fugato ogni dubbio.

Eppure intorno alla loro storia l’attenzione non è mai mancata. Fin dall’inizio, infatti, la relazione tra la showgirl e il giovane imprenditore ha acceso curiosità e, inevitabilmente, anche qualche critica, soprattutto per la differenza d’età che in molti hanno sottolineato. Ma Melissa, con la sicurezza che oggi la contraddistingue, ha sempre scelto di non lasciarsi condizionare, rivendicando con naturalezza il diritto di vivere i propri sentimenti senza doverli giustificare.

Melissa Satta, che negli anni è stata protagonista di storie molto esposte mediaticamente, sembra aver trovato un equilibrio diverso, più intimo e meno legato all’apparenza. È come se avesse scelto consapevolmente di proteggere questa relazione, lasciando spazio solo a ciò che conta davvero.

Melissa Satta e Carlo Beretta, i fan sognano le nozze

Nel corso dei loro due anni insieme, Melissa Satta e Carlo Beretta hanno vissuto lontano dai riflettori, cercando di condividere il meno possibile scatti di viaggi, momenti quotidiani e occasioni speciali, lasciando che il loro legame si consolidasse senza bisogno di grandi dichiarazioni. La foto pubblicata per l’anniversario è solo l’ultima conferma di un rapporto che sembra basarsi su una complicità spontanea, su un’intesa che non ha bisogno di essere spiegata.

La loro storia aveva anche ottenuto l’approvazione della mamma di Carlo che in un’intervista aveva parlato di Melissa come di una donna seria, equilibrata e assolutamente adatta a suo figlio, mettendo così a tacere le critiche riguardanti la differenza d’età tra i due, con l’ex velina più grande di 10 anni rispetto al compagno.

D’altronde la stessa Satta, già mamma di Maddox avuto dalla precedente relazione con Kevin-Prince Boateng, aveva recentemente dichiarato ai microfoni di Verissimo di aver sofferto molto in passato per via delle sue relazioni, specialmente per quella con Matteo Berettini. All’epoca della loro storia infatti era stata accusata di essere la causa dello scarso rendimento in campo del tennista, e queste dicerie l’avevano colpita e addolorata molto, tanto da farle perdere parecchio peso.

Oggi dunque la felicità conquistata con Carlo Beretta ha un sapore ancora più speciale e la coppia non esclude le nozze, proprio come ormai sognano anche i fan.